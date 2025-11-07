Doliu în mediul academic. Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, a murit la 51 de ani

Conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, a murit, la 51 de ani.

Universitatea din București a confirmat vineri, 7 noiembrie, trecerea la cele veșnice a conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, printr-un mesaj publicat pe site-ul instituției.

„Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti anunță, cu profundă durere, încetarea din viață, după o grea suferință, cauzată de o boală necruțătoare, a conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, un reper al filosofiei morale și politice și o personalitate marcantă a învățământului filosofic românesc”, se arată în mesajul transmis de universitate.

Născut în 1974, la Arad, Emanuel-Mihail Socaciu a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București în 1997, iar în 2008 a devenit doctor al aceleiași instituții. A predat la Facultatea de Filosofie din 1997, iar în ultimii trei ani a deținut funcția de prodecan.

Prin activitatea sa didactică, de cercetare și prin implicarea în dezvoltarea instituțională a facultății, Emanuel-Mihail Socaciu a contribuit decisiv la modernizarea filosofiei morale și politice din România, oferindu-i vizibilitate internațională.

A fost membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și director al acestuia între 2015 și 2020, coordonând primele proiecte interdisciplinare din zona filosofiei practice.

Printre acestea se numără proiectele NORMEV („Modelări evoluționiste ale emergenței normelor interacțiunii sociale”) și INEMTEC („Statutul epistemic al intuițiilor morale în evaluarea etică a tehnologiilor noi și emergente”).

A pus bazele programului masteral interdisciplinar „Philosophy, Politics and Economics”, unic în Europa de Est, și a consolidat parteneriate academice cu instituții de prestigiu, printre care Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics.

Profesor, mentor şi un spirit liber

De-a lungul carierei, Emanuel-Mihail Socaciu a fost un profesor iubit de studenți, cunoscut pentru căldura, umorul și deschiderea sa intelectuală.

„Emi Socaciu, prof la Facultatea de Filosofie, s-a stins din viață azi-noapte. Avea 51 de ani. O moarte prematură și nedreaptă. Un proiect de viață întrerupt de o boală necruțătoare.

Emi a fost un om bun și blînd, îți vorbea cu căldură, zîmbetul lui era mereu pregătit să intervină în discuție. Mi-a fost prof în anul 2, era asistentul profesorului Valentin Mureșan.

Îmi amintesc zîmbetul lui, care în scurt timp s-a transformat într-un hohot de rîs, cînd am început să vorbim despre referatul pe care-l scrisesem la Teorii etice. Scrisesem o tîmpenie, despre o sectă de miliardari kantieni, care pe Emi îl distrase foarte tare. Mi-a dat 10. Alți profi mi-ar fi dat 5, și ar fi fost pe merit.

Anul trecut, ne-am tot intersectat pe la facultate și mereu schimbam cîteva vorbe. Mi-a spus că dorește să facă un podcast pe probleme de etică și eu m-am oferit să vină să înregistreze la mine în studio. A rămas că vorbim. Iar acum – acum a rămas că n-o să mai vorbim niciodată.

Odihnește-te în pace, dragă Emi!

Condoleanțe familiei și apropiaților!”, a scris pe pagina sa de Facebook jurnalistul Iulian Tănase, la aflarea veştii.

Opera lui Emanuel-Mihail Socaciu cuprinde o serie de lucrări reprezentative pentru filosofia românească contemporană.

În volumul „A cui este casa mea? Preliminarii la o etică a restituției” (2014), el propune prima analiză filosofică a retrocedării proprietăților confiscate în perioada comunistă, subiect dezbătut pe larg şi într-un interviu pentru "Adevărul".

A fost editor și co-editor al unor volume importante, precum „Fundamentele gândirii politice moderne” (1999), „Thomas Hobbes: filosofia politică” (2001), „Filosofia japoneză azi” (2013) și „Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail-Radu Solcan” (2015) şi a publicat articole în reviste academice naționale și internaționale.

Tot el a fost pionierul eticii și integrității academice în România, fiind co-editor al primului manual dedicat acestei discipline, material ajuns la a doua ediție și folosit în numeroase universități.