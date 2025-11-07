search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Doliu în mediul academic. Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, a murit la 51 de ani

0
0
Publicat:

Conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, a murit, la 51 de ani.

Emanuel Socaciu a fost fondatorul unui program de master unic în Europa de Est. FOTO: UB
Emanuel Socaciu a fost fondatorul unui program de master unic în Europa de Est. FOTO: UB

Universitatea din București a confirmat vineri, 7 noiembrie, trecerea la cele veșnice a conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, printr-un mesaj publicat pe site-ul instituției.

„Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti anunță, cu profundă durere, încetarea din viață, după o grea suferință, cauzată de o boală necruțătoare, a conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, un reper al filosofiei morale și politice și o personalitate marcantă a învățământului filosofic românesc”, se arată în mesajul transmis de universitate.

Născut în 1974, la Arad, Emanuel-Mihail Socaciu a absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București în 1997, iar în 2008 a devenit doctor al aceleiași instituții. A predat la Facultatea de Filosofie din 1997, iar în ultimii trei ani a deținut funcția de prodecan.

Prin activitatea sa didactică, de cercetare și prin implicarea în dezvoltarea instituțională a facultății, Emanuel-Mihail Socaciu a contribuit decisiv la modernizarea filosofiei morale și politice din România, oferindu-i vizibilitate internațională.

A fost membru fondator al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată și director al acestuia între 2015 și 2020, coordonând primele proiecte interdisciplinare din zona filosofiei practice.

Printre acestea se numără proiectele NORMEV („Modelări evoluționiste ale emergenței normelor interacțiunii sociale”) și INEMTEC („Statutul epistemic al intuițiilor morale în evaluarea etică a tehnologiilor noi și emergente”).

A pus bazele programului masteral interdisciplinar „Philosophy, Politics and Economics”, unic în Europa de Est, și a consolidat parteneriate academice cu instituții de prestigiu, printre care Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics.

Profesor, mentor şi un spirit liber

De-a lungul carierei, Emanuel-Mihail Socaciu a fost un profesor iubit de studenți, cunoscut pentru căldura, umorul și deschiderea sa intelectuală.

„Emi Socaciu, prof la Facultatea de Filosofie, s-a stins din viață azi-noapte. Avea 51 de ani. O moarte prematură și nedreaptă. Un proiect de viață întrerupt de o boală necruțătoare.

Emi a fost un om bun și blînd, îți vorbea cu căldură, zîmbetul lui era mereu pregătit să intervină în discuție. Mi-a fost prof în anul 2, era asistentul profesorului Valentin Mureșan.

Îmi amintesc zîmbetul lui, care în scurt timp s-a transformat într-un hohot de rîs, cînd am început să vorbim despre referatul pe care-l scrisesem la Teorii etice. Scrisesem o tîmpenie, despre o sectă de miliardari kantieni, care pe Emi îl distrase foarte tare. Mi-a dat 10. Alți profi mi-ar fi dat 5, și ar fi fost pe merit.

Anul trecut, ne-am tot intersectat pe la facultate și mereu schimbam cîteva vorbe. Mi-a spus că dorește să facă un podcast pe probleme de etică și eu m-am oferit să vină să înregistreze la mine în studio. A rămas că vorbim. Iar acum – acum a rămas că n-o să mai vorbim niciodată.

Odihnește-te în pace, dragă Emi!

Condoleanțe familiei și apropiaților!”, a scris pe pagina sa de Facebook jurnalistul Iulian Tănase, la aflarea veştii.

Opera lui Emanuel-Mihail Socaciu cuprinde o serie de lucrări reprezentative pentru filosofia românească contemporană.

În volumul „A cui este casa mea? Preliminarii la o etică a restituției” (2014), el propune prima analiză filosofică a retrocedării proprietăților confiscate în perioada comunistă, subiect dezbătut pe larg şi într-un interviu pentru "Adevărul".

A fost editor și co-editor al unor volume importante, precum „Fundamentele gândirii politice moderne” (1999), „Thomas Hobbes: filosofia politică” (2001), „Filosofia japoneză azi” (2013) și „Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail-Radu Solcan” (2015) şi a publicat articole în reviste academice naționale și internaționale.

Tot el a fost pionierul eticii și integrității academice în România, fiind co-editor al primului manual dedicat acestei discipline, material ajuns la a doua ediție și folosit în numeroase universități.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Sprijin important pentru pensionari. Ajutor de urgență pentru cei cu probleme de sănătate
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?