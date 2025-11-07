Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?

O crimă care ridică mari semne de întrebare lovește lumea criptomonedelor, după ce Roman Novak, un afacerist rus controversat, cunoscut pentru apropierea sa de Pavel Durov, fondatorul Telegram, a fost ucis, împreună cu soția sa, Anna, în Emiratele Arabe Unite, potrivit presei internaționale.

Cei doi fuseseră dați dispăruți la începutul lunii octombrie, după ce rudele nu au mai reușit să ia legătura cu ei timp de mai multe zile.

Ipotezele anchetei

Potrivit primelor informații oficiale, există două ipoteze principale privind moartea cuplului. Prima - confirmată parțial de autorități - indică o răpire urmată de crimă, după ce răscumpărarea cerută nu a fost achitată.

A doua ipoteză susține că motivația atacatorilor ar fi fost accesul la portofelele digitale de criptomonede ale lui Novak, despre care se crede că ar fi conținut sume uriașe.

Potrivit anchetatorilor, telefoanele mobile ale cuplului au continuat să emită semnal câteva zile după dispariție, locațiile detectate indicând deplasări succesive prin Hatta și Oman, iar ulterior, în mod surprinzător, în Cape Town, Africa de Sud, înainte ca semnalul să dispară complet pe 4 octombrie.

După dispariție, tatăl și mama vitregă a Annei Novak s-au deplasat la Dubai pentru a-i prelua pe cei doi copii minori ai cuplului. Familia a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând ancheta în curs.

Cine era Roman Novak

Roman Novak era un personaj controversat în lumea criptomonedelor. Înainte de dispariția sa, el se prezenta ca un investitor de succes în criptomonede, deşi în 2020 a fost condamnat la închisoare pentru fraudă în Rusia, pedeapsă executată doar parţial, fiind eliberat condiționat.

După eliberare, s-a mutat în Emiratele Arabe Unite, unde a fondat Fintopio, o platformă de plăți în criptomonede, promovată ca o soluție inovatoare pentru transferuri rapide de criptoactive.

Roman Novak pretindea că are parteneriate cu firme de tehnologie și relații personale cu prinți arabi sau cu Pavel Durov, fondatorul Telegram, pe care îl prezenta drept „prieten apropiat”. Prin aceste afirmații, a reușit să atragă investitori din China, Orientul Mijlociu și alte regiuni, obținând aproximativ 500 de milioane de dolari.

Curând după ce a strâns fondurile, Roman Novak şi soţia sa, Anna, au dispărut.

Crimă sau înscenare?

Potrivit unor surse citate de presa rusă, deşi în mediul crypto Roman Novak își construise imaginea de antreprenor vizionar, tot mai mulți dintre foştii săi colaboratori îl descriu ca pe un manipulator abil, care se folosea de numele lui Pavel Durov pentru a câștiga încredere, şi spun că afaceristul rus ar fi avut un istoric de „dispariții” după încasarea unor sume mari, revenind apoi sub alte identități.

În aceste condiţii, există şi voci care pun la îndoială faptul că Roman Novak și soția sa ar fi fost victimele unei răzbunări brutale sau ale unei tentative de jaf cibernetic şi se întreabă dacă nu cumva au orchestrat o dispariție menită să șteargă urmele unei fraude uriașe.