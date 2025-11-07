Video Momentul în care două ambarcaţiuni se ciocnesc în Deltă, iar un bărbat e aruncat în aer: „Băi, nebunilor! / Nu v-am văzut, pe cuvânt”

Un accident periculos s-a produs în Delta Dunării, la intersecția canalelor Dunărea Veche și Eracle, lângă Mila 23. Două ambarcațiuni s-au ciocnit, iar unul dintre bărbații aflați la bord a fost aruncat în aer.

sursa video: știriconstanța

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată cum barca implicată în accident circula cu viteză și nu a dat niciun semn de evitare.

În urma imapactului violent, unul dintre bărbați este aruncat în aer și se lovește de barcă.

„Băi nebunilor, băi!”, se aude strigând unul dintre martori după coliziune.

„Nu v-am văzut, pe cuvânt”, recunoaște barcagiul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, apelul la 112 a fost efectuat joi dimineață, în jurul orei 7:40.

În urma verificărilor, nu au fost înregistrate victime.