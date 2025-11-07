Video Moment de reculegere pentru Ion Iliescu, la Congresul PSD. Grindeanu: „Pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România”

Moment de reculegere în memoria fostului președinte Ion Iliescu, la Congresul Partidului Social Democrat desfășurat vineri 7 noiembrie, la București. Social-democrații au onorat contribuția fondatorului partidului la consolidarea democrației românești.

„În același timp, stimați colegi, vreau să onorăm memoria fostului președinte Ion Iliescu și să păstrăm un moment de reculegere pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România”, a transmis Sorin Grindeanu, în debutul discursului său.

Noul lider al PSD a subliniat importanța recunoașterii meritelor foștilor conducători ai partidului, prezenți la eveniment. „Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești”, a spus Grindeanu.

Acesta i-a nominalizat pe Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, amintind principalele momente definitorii ale mandatelor lor.

„Îl avem pe dl Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Îl avem pe dl Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Îl avem pe dl Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul României din punct de vedere economic și social. Și îl avem pe dl Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen”, a declarat Grindeanu.

„Alții- liberali, progresiști sau auriști- se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu NIMIC!”, a spus Grindeanu.

De asemenea, Grindeanu a vorbit despre nevoia de reformă internă și despre direcția pe care partidul ar trebui să o urmeze în anii următori.

„Dacă vrem să începem un nou drum, atunci trebuie să încetăm să ne mai temem de viitor. PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de cosmetizare. O schimbare care să plece din interior, pentru a fi credibilă în fața românilor”, a spus Grindeanu.

El a explicat și componența noii echipe de conducere: „Acesta este motivul pentru care v-am propus o echipă de conducere formată din oameni noi. Lideri validați prin vot, oameni cu experiență în administrație sau care au demonstrat valoare în Europa. Oameni care nu au uitat de unde au plecat și care rezolvă zi de zi problemele românilor, fără să se laude și fără să se plângă”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a făcut și o glumă despre media de vârstă a echipei.

„V-am spus că mă pricep la cifre, așa că am făcut un calcul și avem o medie de 48 de ani a echipei de conducere. Tineri toți, cred că doar eu și dl Nistor stricăm media!”, a spus el.

Claudiu Manda, viitorul secretar general al PSD

Sorin Grindeanu și-a exprimat încrederea în noua echipă de conducere și l-a anunțat pe Claudiu Manda ca viitor secretar general al partidului.

„Am încredere că această echipă puternică are energia și maturitatea necesare pentru a adapta PSD la vremurile în care trăim și pentru a propune un plan de țară pentru 2027. Și da – sunt convins că domnul Claudiu Manda, din postura de viitor secretar general, va readuce disciplina de fier și organizarea internă de care avem nevoie în PSD”, a transmis Grindeanu.