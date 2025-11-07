Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el. „Somnorosul Don s-a întors!”

Imagini cu președintele american Donald Trump dormind în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă au devenit virale pe rețelele sociale. Este vorba despre acelaşi eveniment unde un invitat a leşinat în apropierea lui.

→ Imaginea 1/4: Donald Trump și-a odihnit ochii FOTO GettyImages

Conferinţă cu ghinion la Casa Albă joi, 6 noiembrie, când un invitat, aflat undeva în apropiarea preşedintelui Donald Trump a leşinat, momentul fiind filmat în direct.

Evenimentul a avut loc în timpul unei prezentări despre medicamentele pentru slăbit și reducerea costurilor acestora pentru beneficiarii programelor Medicare și Medicaid. Invitatul, care participa la conferință, s-a prăbușit brusc, fiind prins de două persoane aflate în apropiere. Trump s-a întors spre el și a declarat ulterior că bărbatul „este bine”.

Cu toate acestea, Donald Trump a reuşit să atragă atenţia asupra sa mai mult decât incidentul în sine, după ce a fost filmat dormind chiar în momentul în care dr. Mehmet Oz spune: „Oamenii pot dormi din nou, pentru că pot respira când se culcă”.

De altfel, președintele american, în vârstă de 79 de ani, a fost surprins în mai multe momente cu ochii închiși, sprijinit pe spătarul scaunului, în timpul conferinţei, potrivit celor care au urmărit evenimentul.

Fotografiile și filmările cu președintele au stârnit o avalanșă de reacții în mediul online. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a ironizat episodul postând pe rețelele sociale mesajul: „Dozy Don s-a întors!”.

Apelativul „Dozy Don” („Don Somnorosul”) a fost folosit anterior de Gavin Newsom, după ce Donald Trump părea că a adormit în timpul unei mese-rotunde despre Antifa, episod intens criticat luna trecută, şi este o parafrazare a celebrei porecle lansate de Trump la adresa lui Joe Biden, „Sleepy Joe”, şi el surprins de câteva ori în aceeaşi ipostază.

Un utilizator al rețelei X (fostul Twitter) a comentat ironic imaginile cu Donald Trump: „Exersează dormitul și respirația? Este hilar”.

Altul a scris: „Pare leșinat. Vă imaginați ce ar fi spus republicanii dacă Joe ar fi făcut asta într-o conferință de presă?”

În schimb, un susținător al liderului american a intervenit: „Este doar epuizat după ce a lucrat 20 de ore pe zi pentru poporul american”.

Donald Trump a aţipit şi la alte evenimente

Donald Trump se laudă frecvent că doarme foarte puțin, afirmând că se descurcă cu doar „trei sau patru ore pe noapte”.

„Știți, nu dorm prea mult. Îmi plac trei ore, patru ore, mă întorc dintr-o parte în alta, bip-bip, vreau să aflu ce se întâmplă”, spunea el într-un discurs din campania electorală.

În ciuda afirmaţiilor sale, președintele a fost surprins de mai multe ori „odihnindu-și ochii” în public. S-a întâmplat recent la o conferință despre energie și inovație, dar și în timpul procesului privind „banii pentru tăcere” în care este implicată actrița Stormy Daniels, când a fost fotografiat în aceeași postură.

Luna trecută, Trump a fost filmat adormind și în timpul interogatoriului fostului său avocat, Michael Cohen, eveniment după care unii aliați politici au sărit în apărarea sa, printre care şi deputatul Lauren Boebert, din Colorado, care a sugera atunci că președintele nu dormea, ci „se ruga”.

„Dar, dacă doarme, cu siguranță arată frumos în timp ce doarme. Poate că este totuși un moment înduioșător de rugăciune”, afirma ea.

Procurorul general Pam Bondi a respins și ea "speculațiile privind oboseala” lui Donad Trump: „Nimeni din echipa Casei Albe nu poate ține pasul cu el. Nu știu cum reușește. Lucrează tot timpul, și asta e ceva constant pentru el”.

Cu toate acestea, imaginile cu el aparent dormind au alimentat din nou dezbaterile despre vârsta, rezistența şi starea cognitivă a preşedintelui SUA.