Dragnea îl acuză pe Grindeanu că minte în privința „interdicţiei” de a participa la Congresul PSD. „Nu am fost invitat din lașitate”

Liviu Dragnea, fostul președinte PSD, a comentat miercuri, 5 noiembrie, declarațiile făcute de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o „interdicţie” de participare.

„Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid.

Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine”, a transmis Dragnea pe Facebook.

Despre declarația lui Grindeanu, Dragnea spune că „este o minciună”.

„Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam «interdicție»)”, a explicat fostul lider PSD.

În schimb, Dragnea consideră că nu a fost invitat „din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului”.

„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor.

Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește.

P.S. Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip”, a adăugat acesta.

Sorin Grindeanu a anunțat lista foștilor șefi de partid care vor fi prezenți la Congresul PSD, organizat vineri, 7 noiembrie.

„Am vorbit cu Viorica Dăncilă, e plecată, Victor Ponta a spus că va veni. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a explicat Sorin Grindeanu la Parlament.

Vineri, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va invita la Congresul PSD și foşti preşedinţi ai partidului. Între cei invitați sunt Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase a confirmat deja prezența.

„Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a spus Grindeanu.