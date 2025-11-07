George Simion reacţionează după ce Olguţa Vasilescu l-a ironizat că a cerut protecţie SPP: „Tovarășele din PSD nu au mai putut de grija mea”

George Simion a răspuns vineri, 7 noiembrie, cu o postare pe Facebook la ironia lansată de Lia Olguța Vasilescu (PSD), după ce Simion solicitase protecție SPP, afirmând că a fost amenințat.

„În loc să se ocupe de guvernarea lor cu USR, azi, de ziua revoluției bolșevice, tovarășele din PSD nu au mai putut de grija mea. Vă anunț că sunt bine, aștept alegerile anticipate”, a scris el pe contul său de Facebook.

Replica sa a fost o reacție directă la discursul Olguței Vasilescu, rostit în timpul Congresului PSD de vineri, de la Bucureşti, în care aceasta a ironizat apelul la protecție al liderului AUR.

„Cine să așteptăm să vină la guvernare? Bărbații falnici care dau fuga la SPP când îi amenință unu’ pe Facebook? L-a amenințat pe el pe Facebook, pe el, cel mai drept dintre traci? Simioane, pai, dacă mâine te cheamă la război, îl iei și pe al lui Pahonțu cu tine? Uită-te la mine ce fac când intră pe Facebook! Le dau un block și mă întorc și la reziști când termin cu tracii. Cum zici și tu ceva, pare că a început recensământul nebunilor și, când nu fac față, apar și diaspora, și boții și tiriboții. Și tu afli că bei și te droghezi și nu ai fost ca ei la școală. Și nu ai fost cu ei la școală, că tu nu scrii «miau», ca pisica”, a spus Olguţa Vasilescu pe scena congresului PSD.