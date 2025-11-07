Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Black Friday 2025 la Flanco: Reduceri uriașe la frigidere, aspiratoare și mașini de spălat

Dacă vrei să-ți modernizezi casa cu electrocasnice performante, acum e momentul perfect. Flanco vine cu reduceri spectaculoase de Black Friday la frigidere, aspiratoare și mașini de spălat.

În cele ce urmează îți prezentăm o selecție de frigidere, aspiratoare și mașini de spălat cu cele mai mari reduceri de preț de Black Friday 2025 și foarte apreciate de cei care le-au achiziționat.

Frigidere cu prețuri reduse

Când vine vorba de alegerea unui frigider, clienții Flanco au parte de o gamă variată de modele de la branduri de încredere precum Beko, Arctic, LG, Samsung sau Heinner. Acestea sunt apreciate pentru fiabilitate, eficiență energetică și funcții moderne, iar Flanco le oferă adesea la prețuri promoționale, mai ales în perioada Black Friday.

image

Frigider cu 2 uși Heinner HF-H2206XE++, 206 l, H 143 cm, Clasa E, Inox închis

Vezi prețul și alte detalii

Designul atractiv și culoarea elegantă se încadrează perfect în orice bucătărie, indiferent că vorbim de un decor clasic sau modern.

Beneficiezi de un consum optim de energie electrică și de o super economie, în comparație cu produsele din clasele inferioare.

image

Frigider cu 2 usi Beko B5RDNE504LDXB, Harvest Fresh, Ever Fresh+, Aero Flow, Clasa E, 477 l, H 186.5 cm, Inox

Inspirat de lumina solară

Vezi prețul și alte detalii

Inspirat de lumina solară, prospețime naturală. Tehnologia inovatoare în 3 culori simulează ciclul natural de lumina solară în compartiment, pentru a păstra vitaminele din fructe și legume pentru o perioadă mai lungă. 

image

Frigider cu doua usi LG GTBV38PZGKD, No Frost, 335 l, LinearCooling, Argintiu, Clasa E

LinearCooling™ menține prospețimea alimentelor până la 7 zile prin reducerea fluctuațiilor de temperatură

Vezi prețul și alte detalii

Alimentele rămân proaspete, iar băuturile devin rapid foarte reci pe orice raft datorită performanței de răcire uniformă și mai rapidă.

Aspiratoare în ofertă specială

Aspiratoarele de la Flanco sunt o alegere inspirată pentru orice gospodărie. Magazinul oferă o gamă variată de modele – de la aspiratoare verticale fără fir, până la aspiratoare clasice cu sau fără sac, dar și aspiratoare robot sau multifuncționale.

image

Aspirator vertical FRAM FSVC-M28.8BR, 420W, 3 moduri aspirare, Argintiu

Aspirator vertical cu 3 moduri de aspirare

Vezi prețul și alte detalii
image

Aspirator fara sac Bosch BGS05A220

Compact, cu o performanță de curățare convingătoare

Vezi prețul și alte detalii

Ultra-compact: Manevrabilitate ușoară datorita designului ultra-ușor și compact (4,4 kg).

EasyStorage: Foarte convenabil, chiar și după aspirare. Puteți să depozitați rapid și ușor aparatul, grație dimensiunilor compacte și a spațiului de depozitare ușoară a furtunului. Acest lucru lasă mai mult spatiu pentru alte elemente.

Citește și: Întărește-ți imunitatea în sezonul rece cu suplimentele potrivite. Cele mai bune promoții de la Dr. Max

Noul motor inovator HiSpin cu palete aerodinamice și flux de aer perfect calibrat pentru îndepărtarea eficientă a prafului, cu consum de energie redus.

Filtru igienic PureAir pentru un aer evacuat mai curat. Se încadrează în clasa A de emisie a prafului. Lavabil - fără costuri ulterioare.

image

Aspirator cu sac Philips FC8240/09, 3 L, 750 W, Sac S-bag, Filtru Antialergic

Aspirator cu sac cu filtrul antialergic ce reține 99,9 % din particule, fiind certificat ECARF

Vezi prețul și alte detalii

Sistemul de filtrare pentru aer curat captează 99,9 % din praful fin – inclusiv polen, păr de animale și acarieni – pentru persoanele care suferă de alergii și oricine își dorește un nivel mai ridicat de igienă. Certificat că antialergic de ECARF.

Mașini de spălat rufe – reduceri de până la 40%

Dacă vrei să faci o investiție inteligentă în confortul casei tale, Black Friday la Flanco este momentul ideal. Găsești mașini de spălat de la branduri de top, cu funcții moderne, eficiență energetică și prețuri reduse semnificativ.

image

Masina de spalat rufe Slim Arctic APLM1WFSU17410W, 7 kg, 1400 RPM, Extra Steam, Alb, Clasa A

Capacitate de încărcare de 7 kg și multiple programe de spălare

Vezi prețul și alte detalii


Mașină de spălat rufe Arctic APLM1WFSU17410W combină eficiența cu tehnologia avansată (SaveInAll și ExtraSteam), fiind partenerul perfect în curățarea hainelor. Mai mult dispune de clasa energetica A, capacitate de încărcare de 7 kg și multiple programe de spălare. Designul modern și funcțiile eco-friendly transformă spălatul rufelor într-o activitate simplă și eficientă.

Saveinall reprezintă o soluție tehnologică dedicată optimizării consumului de apă și energie electrică, precum și integrării sustenabilitatii în categoria mașinilor de spălat Arctic. Prin tehnologii, funcții și programe dedicate (precum Funcția Apa, programele Spălare la rece, Eco 40-60, clasa energetică de eficiență A, motorul Silent Inverter, tehnologia RecycledTub și altele), eficiență energetică și a consumului de apă sunt îmbunătățite, reflectând totodată angajamentul nostru fata de sustenabilitate.

image

Mașină de spalat rufe frontală LG F4WR511S2M, AI Direct Drive, 11 kg, 1400rpm, Clasa A, Gri Antracit

Elimina alergenii din țesături prin curățare cu aburi

Vezi prețul și alte detalii

Mașina de spălat are o capacitate mare, de 11 kg, și elimină alergenii din țesături prin curățare cu aburi

Purtați hainele cu încredere, știind că alergenii sunt reduși cu ajutorul tehnologiei LG Steam™.

image

Mașina de spălat rufe Arctic APLM2WFSU28211W, 1200 RPM, 8 kg, IronExpress

Împrosăatare cu abur, Alb, Clasa A

Vezi prețul și alte detalii

Ai mai mult timp pentru tine și cei dragi datorită mașinii de spălat rufe Arctic - APLM2WFSU28211W. Această mașină de spălat rufe integrează tehnologii avansate, precum SAVEINALL, care optimizează consumul de apă și energie electrică, și ExtraSteam, ce utilizează aburul pentru a trata delicat hainele la începutul sau la sfârșitul programului selectat. În plus, tehnologia IronExpress reduce și netezește cutele, făcând procesul de călcare mai simplu și mai rapid.

Citește și: Sezonul reducerilor a început în forță pe Answear.ro: Stil, confort și inspirație pentru întreaga familie

Flanco oferă și posibilitatea de plată în rate fără dobândă, prin parteneriate cu mai multe bănci, ceea ce face achizițiile mai accesibile pentru orice buget.

Cu o rețea națională de peste 150 de magazine și o platformă online bine pusă la punct, Flanco îți oferă libertatea de a alege cum și de unde vrei să cumperi.

Așadar, dacă vrei reduceri reale, produse de calitate și o experiență de cumpărare sigură și eficientă, Flanco este locul potrivit pentru tine de acest Black Friday.

