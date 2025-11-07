Lucrările de retehnologizare a Termocentralei Mintia, unul dintre marii producători de energie din România, se apropie de final, la trei ani de la privatizarea complexului energetic. În 2026, este așteptată intrarea ei în producție.

Termocentrala Mintia, construită în anii ’70, a funcționat cu cărbune timp de jumătate de secol, până la oprirea ei definitivă, în 2021. Atunci, ultimii circa 700 de angajați ai săi au fost disponibilizați, iar statul român, prin lichidatorul judiciar, a scos-o la vânzare.

În 2022, a fost achiziționată cu peste 91 de milioane de euro de un investitor privat, Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding.

Noii proprietari ai termocentralei au început, la scurt timp după achiziție, retehnologizarea acesteia și transformarea ei într-o termocentrală pe gaz, cu o capacitate de producție de peste 1,7 GW de energie.

În mai puțin de trei ani de la demararea proiectului, lucrările au ajuns la final, iar în curtea vechii termocentrale au fost ridicate structurile noii centrale pe gaz, ale cărei construcții și anexe vor ocupa o suprafață totală de 7,5 hectare.

Prima turbină, testată în ianuarie 2026

Potrivit proiectului, noua termocentrală va fi echipată cu două turbine cu gaz (GTG) clasa H, o turbină cu abur și trei generatoare SGen5-3000W de la Siemens. Va mai fi dotată cu echipamente auxiliare pentru generatoare și echipamente de producție (pompe, conducte, cabluri, supape, echipamente de admisie a apei etc.). Totodată, componentele centralei vor fi pregătite pentru tranziția către noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen.

→ Imaginea 1/10: Termocentrala Mintia Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG

„Investitorul a precizat că în luna ianuarie 2026 va intra în teste prima turbină, iar în lunile februarie–martie va fi supusă testelor cea de-a doua turbină montată la centrală. Dacă ritmul lucrărilor va fi susținut, centrala ar putea produce energie înainte de termenul inițial stabilit”, informa recent Consiliul Județean Hunedoara.

Conform estimărilor oficialilor din Ministerul Energiei, la jumătatea anului 2026 întreaga centrală cu ciclu combinat va fi gata.

„În decembrie, conform graficului actual, prima turbină de aproape 600 MW va fi gata; în ianuarie–februarie, încă o turbină identică și, în iulie 2026, aici vom avea toți cei 1.734 MW în producție”, declara, în iunie 2025, Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei.

În Hunedoara au loc lucrări la conducta de gaze naturale realizată de Transgaz, care va alimenta noua termocentrală. Aceasta este construită pe traseul Sântămăria-Orlea – Mintia, având o lungime de aproximativ 60 de kilometri, și va lega Termocentrala Mintia de magistrala de gaze naturale BRUA (Bulgaria – România – Ungaria – Austria).

→ Imaginea 1/8: Termocentrala Mintia Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg

„Transgaz SA a confirmat că lucrările pentru conducta de alimentare cu gaz sunt în grafic. Conducerea Transelectrica SA a prezentat detaliile pentru conectarea centralei la Sistemul Energetic Național, astfel încât, la finalizarea lucrărilor, centrala să poată fi pusă în funcțiune fără întârzieri. Compania Transelectrica și-a luat angajamentul ferm ca, până la finele lunii noiembrie, să realizeze racordarea provizorie a noii capacități de producție”, informa recent Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Primele locuri de muncă la noua termocentrală

La începerea proiectului noii termocentrale, investitorii estimau că aceasta va genera aproximativ 700 de locuri de muncă. Primele anunțuri de angajare au fost publicate online de compania Dietsmann, care va opera noua centrală.

Printre posturile anunțate de compania Dietsmann pentru noua termocentrală pe gaz de la Mintia se numără: inginer mecanic, manager centrală, responsabil depozit, manager operațiuni, responsabil sală de comandă, manager sală de control, coordonator HSEQ (sănătate, siguranță, mediu și calitate), manager mentenanță, inspector utilități, reprezentant programare gaze și trader de energie. Angajatorii susținea, potrivit anunțurilor on-line că oferă un pachet salarial competitiv, posibilitatea de a lucra pentru un lider global în domeniul operării și mentenanței energetice, oportunități de dezvoltare profesională și de evoluție într-o carieră internațională, și un mediu de lucru dinamic, axat pe siguranță.

Oferta companiei a fost prezentată recent la o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată la Deva, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.

„Pentru proiectul de la Mintia, în primă fază o să avem nevoie de zece persoane-cheie; aici vorbim de pozițiile de management. Pe cât posibil, încercăm să recrutăm personal local. Am văzut că există un profil destul de tehnic și destul de bun. Problema este că, fiind o centrală nouă, cu turbine pe gaz, din păcate, în pozițiile-cheie vom fi nevoiți să aducem personal din extern, strict pentru a asigura o operare corectă a centralei. La începutul operațiunilor, vom recruta pozițiile tehnice, și aici vorbim de un total de 53 de persoane. La pornirea în ciclu combinat, vom mări efectivul la 74 de persoane”, afirma Adrian Staicu, reprezentantul companiei Dietsmann, potrivit Agerpres.

Investiția în retehnologizarea Termocentralei Mintia a fost estimată la peste 1,4 miliarde de euro, iar noii proprietari, Mass Global Energy Rom, s-au angajat să transforme „steaua de pe Mureș”, așa cum era numită termocentrala în anii comunismului, dintr-o centrală alimentată cu cărbune într-un complex energetic care va folosi tehnologia Siemens de ultimă generație și care va funcționa cu gaze naturale.