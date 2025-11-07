search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
Gestul prin care Bolojan și-a dat singur o lovitură de imagine. CTP: „Nici Grindeanu nu visa”

Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dur, într-o postare pe Facebook, întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și un om de afaceri din Vaslui, despre care procurorii DNA au dezvăluit că ar fi fost intermediată de trezorierul PNL și ar fi avut legătură cu un presupus trafic de influență.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu FOTO: Mediafax
Gazetarul Cristian Tudor Popescu FOTO: Mediafax

„Un sfert de oră cât un sfert de veac. După episodul solicitării premierului Bolojan către șpăgarul de supraviețuire Anastasiu să mai stea vreo două zile vicepremier, episodul întâlnirii lui Bolojan cu un mafiot de județ în cabinetul prim-ministerial mă pune și mai rău pe gânduri.  Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc. Un premier nu se întâlnește cu un șef PNL și o persoană necunoscută la Guvern. Poate, eventual, s-o facă în sediul partidului din Modrogan”, a scris CTP, pe FB. 

Gazetarul a adăugat că premierul ar fi trebuit să fie informat în prealabil cu privire la persoanele pe care le primește în audiență și să anuleze întâlnirea imediat.

„Premierul, când i se trece ceva în agendă, trebuie să știe dinainte cine cu cine vine și ce vrea. Or, «vine trezorierul PNL cu un afacerist, care are ceva de zis» trebuia să anuleze întâlnirea din start. Sau, cel mult, individul trebuia trimis la un serviciu economic guvernamental să-și expună ideile”, a subliniat jurnalistul.

De asemenea, Cristian Tudor Popescu a criticat și momentul în care premierul a declarat că „nu s-a întâmplat nimic” în urma întrevederii. 

„Imediat după contactul care «i-a provocat trac» (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era să se întâmple! L-ați văzut cum arată și cum vorbește comersantul de piei de cloșcă Fănel? Eu n-aș fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute...”, a scris CTP.

Gazetarul apreciază că gestul premierului a fost un semnal de slăbiciune politică.

„Un om care și-a setat un standard de intransigență și noncompromis foarte ridicate, aplicate tuturor. Un om care ține mii de protestatari în fața Palatului Victoria fără să se întâlnească niciun minut cu ei. Și acest om NU a sesizat organele în drept în legătură cu traficul de influență desfășurat în biroul său”, a afirmat acesta. 

La finalul postării, CTP a mai subliniat impactul politic al greșelii lui Bolojan.

„Nici Grindeanu nu visa că încrederea într-un prim-ministru ar putea fi zdruncinată în acest mod, iar dl Bolojan și-a dat singur o lovitură de imagine”, a concluzionat CTP.

