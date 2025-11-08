search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Cât lasă vânzătorii din prețul unui apartament în urma negocierii și cât de greu se vând

0
0
Publicat:

Perioada de la publicarea anunțului până la încheierea tranzacției variază în funcție de oraș, dar și de disponibilitatea vânzătorului de a mai lăsa din preț la negociere, potrivit unei ample analize de piață.

consiliere-imprumut-credit-ipotecar

Românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare și-au grăbit decizia de cumpărare în vara acestui an, tendință observată cu mici excepții la nivel național și impulsionată de trei factori majori - anticiparea majorării TVA în cazul locuințelor noi, oferta în scădere și perspectivele de evoluție ale prețurilor pe termen mediu, după scumpiri de până la 20% în ultimul an în marile orașe din țară.

Deși avem o perioadă de vânzare în scădere, în special din cauza impactului măsurilor fiscale în decizia de cumpărare, observăm tot mai clar un transfer de putere înspre cumpărător. Într-o piață în care prețurile sunt în creștere, iar climatul socio-economic este încărcat, cumpărătorii deciși au mai mult timp să analizeze, să compare și să negocieze pentru că vor fi mulți care vor fi în expectativă. Dezvoltatorii și proprietarii sunt mai atenți la nevoile reale ale clienților și mai flexibili în discuțiile comerciale. Practic, asistăm la o reașezare firească a pieței, în care decizia de cumpărare devine mai rațională și mai bine fundamentată. Intrăm într-o perioadă foarte propice pentru oportunități de achiziție”, a declarat Daniel Crainic, director Imobiliare.ro.

Apartamentele din București se vând cel mai repede

Apartamentele din București au cel mai scurt timp de vânzare din țară. Durata de timp medie petrecută de o proprietate în piață de la listare la tranzacționare a ajuns, în trimestrul III al acestui an, la 51 de zile. Potrivit analizei, se poate observa o ușoară creștere a numărului de zile necesare identificării cumpărătorului față de nivelul înregistrat în trimestrul anterior și o revenire la valorile observate la începutul lui 2025.

Potrivit raportului, cumpărătorii continuă să caute avid locuințele noi în Capitală, indiferent dacă este vorba despre apartamente sau case. Fiecare astfel de proprietate listată la vânzare în intervalul iulie- septembrie a atras șase potențiali cumpărători. 

Stocul de locuințe de pe acest segment al pieței rezidențiale este, însă, în continuă scădere. Potrivit datelor Imobiliare.ro, au fost scoase la vânzare aproximativ 5.860 de proprietăți finalizate în ultimii cinci ani pe parcursul trimestrului III, cu aproape 30% mai puține decât în perioada similară a anului trecut și cu circa 39% mai puține decât în trimestrul II.

Valoarea medie a unui împrumut accesat prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance pentru cumpărarea unei locuințe a fost, în același interval de timp, de 432.395 lei, echivalentul a circa 85.038 euro.

Cluj-Napoca: În contextul unor scăderi susținute la nivelul ofertei și unor prețurilor care fac din locuințele din Cluj-Napoca cele mai scumpe din țară, cumpărătorii ajung să acționeze tot mai rapid pe plan local atunci când vor să facă o achiziție imobiliară. Perioada de vânzare a scăzut spectaculos în cazul apartamentelor, de la peste trei luni la începutul acestui an la puțin peste două luni în trimestrul III. 

Majorarea TVA la 21% a avut un impact limitat pe piața rezidențială clujeană, având în vedere faptul că aici prețul mediu solicitat cumpărătorilor depășește cu mai bine de 65% media națională. Locuințele noi au continuat să fie mai căutate decât cele de pe piața veche. Nu trebuie neglijat, însă, faptul că cererea pentru apartamentele și casele vechi s-a dublat în trimestrul III pe plan local, conform datelor cuprinse în cel mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360.

Oferta totală de locuințe de vânzare a cuprins cu 17% mai puține proprietăți decât în perioada similară a anului trecut. Strict pe segmentul nou al pieței scăderea a fost cu 23%.

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achizițiilor imobiliare pe parcursul trimestrului III. În medie, împrumuturile obținute prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance au avut valoarea de 462.179 de lei (90.900 euro).

Apartamentele din Brașov s-au scumpit cu 32% în ultimii doi ani

Apartamentele din Brașov s-au scumpit în ultimii doi ani cu 32%, fapt ce a propulsat orașul pe poziția a doua în topul celor mai scumpe din țară, conform Indicelui Imobiliare.ro. Tendința puternică de creștere a prețurilor, coroborată cu o scădere constantă a numărului de locuințe disponibile pe segmentul nou, majorarea TVA și numeroasele provocări înregistrate, încă de la finele anului trecut, pe plan politic și financiar care au avut efecte inclusiv la nivelul pieței imobiliare, i-au făcut pe cumpărători să analizeze oferta cu mai multă atenție înainte de a lua decizia finală de achiziție. 

Citește și: Schimbări majore pe piața imobiliară: apetitul speculanților scade; taxele ar putea crește după alegeri

Durata de timp medie petrecută de un apartament în piață de la listare la tranzacționare a ajuns de la 64 de zile la începutul lui 2025 la 70 de zile în trimestrul III. Prețurile se negociază, totodată, mai mult pe plan local. Marja de negociere a crescut în aceeași perioadă de timp de la 2,9% la 3,1%.

Cumpărătorii au favorizat apartamentele și casele finalizate în ultimii cinci ani în căutările lor din ultimele luni. Pentru fiecare astfel de locuință și-au arătat interesul cinci potențiali cumpărători față de trei în cazul celor disponibile pe piața veche.

Cei care au apelat la finanțare pentru a finaliza tranzacțiile au accesat împrumuturi cu o valoare medie de 378.125 de lei, echivalentul a 74.379 de euro, conform datelor Imobiliare.ro Finance.

Apartamentele din Timișoara se vând cu 3,4% mai ieftin în urma negocierilor

Perioada medie de vânzare înregistrată pe piața rezidențială timișoreană este constant una dintre cele mai reduse din țară, la doar un pas distanță de cea din Capitală. Mai mult, aceasta se menține la un nivel relativ constant de la începutul anului, semn că evoluția pieței locale este bazată pe fundamente stabile.

Un apartament din Timișoara se vinde în medie în 54 de zile, iar prețul se negociază mai mult decât în primele luni ale lui 2025. Diferența dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț cerut cumpărătorului a crescut de la 2,4% la 3,4%, conform datelor cuprinse în cel mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360.

Locuințele noi au atras în trimestrul III cea mai mare cerere din partea persoanelor care au prospectat piața în căutarea unei proprietăți, fapt influențat inclusiv de anunțul majorării TVA. Pentru fiecare dintre acestea și-au arătat interesul, în medie, patru potențiali cumpărători, cu unul mai mult decât în cazul apartamentelor vechi. 

Timișorenii care au accesat împrumuturi pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare au luat credite cu o valoare medie de 383.245 de lei (75.380 euro).

Șapte cumpărători/locuință în Constanța

Și pe piața rezidențială constănțeană cumpărătorii iau decizii de achiziție mai rapid decât la începutul lui 2025. Perioada medie petrecută de un apartament în piață a scăzut treptat și a ajuns la circa două luni, fiind a treia cea mai scurtă înregistrată în rândul marilor orașe analizate.

Cererea a avansat, în trimestrul III, în special în cazul proprietăților din piața veche, dacă ne raportăm la situația înregistrată local în același interval al anului 2024. Acestea sunt scoase la vânzare cu prețuri mai mici decât cele aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani. Discutăm despre o medie de 1.893 euro/mp util versus 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Anticiparea introducerii cotei standard de TVA de 21% a făcut, însă, ca locuințele noi să fie extrem de căutate în rândul cumpărătorilor. Pentru fiecare apartament și pentru fiecare casă nouă și-au arătat, în medie, interesul șapte potențiali cumpărători, în timp ce locuințele vechi au atras patru potențiali cumpărători.

Citește și: Ce salariu trebuie să ai pentru a cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA

Numărul locuințelor noi disponibile pe piața constănțeană este, totuși, în scădere atât față de cel înregistrat în trimestrul II 2025, cât și față de cel aferent trimestrului III 2024. În perioada iulie-septembrie, cumpărătorii și-au putut alege viitoare locuință din 470 de unități.

Constănțenii care au apelat la brokeri au obținut credite ipotecare cu o valoare medie de 422.621 lei (83.116 euro) pe parcursul trimestrului III.

În Iași, un apartament se vinde în 66 de zile

Pe piața rezidențială locală durata de timp necesară identificării cumpărătorilor, dar și marja de negociere au scăzut, în intervalul iulie-septembrie, sub pragurile înregistrate în primele luni ale acestui an. Un apartament se vinde în medie în 66 de zile, iar diferența dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț cerut cumpărătorului ajunge să fie de 3,4%.

O particularitate a pieței locale este dată de diferențele limitate dintre prețurile solicitate în cazul apartamentelor noi și cele aferente locuințelor vechi. Dacă primele dintre acestea sunt scoase la vânzare, în medie, cu 1.895 euro/mp util, proprietarii listează apartamentele din blocuri vechi cu 1.886 euro/mp util.

Interesul cumpărătorilor a crescut, pe parcursul trimestrului III, pe ambele segmente de piață, dacă ne raportăm la perioada similară a anului trecut. Apartamentele și casele noi au fost, însă, mai atractive pe plan local, atrăgând, în medie, trei potențiali cumpărători.

Ieșenii au luat, în același interval de timp, credite ipotecare cu o valoare medie de 435.405 lei (85.644 euro), potrivit datelor Imobiliare.ro Finance. Doar clujenii au avut nevoie de credite mai mari pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Sprijin important pentru pensionari. Ajutor de urgență pentru cei cu probleme de sănătate
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?