Video Băluță spune că nu va folosi Bucureștiul ca trambulină politică: „Pentru mine, Capitala nu este o rampă, ci o responsabilitate”

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, a anunțat vineri, 7 noiembrie, la congresul PSD că principala sa prioritate pentru București nu este cariera politică, ci soluționarea problemelor reale ale orașului.

„Am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei cu întreaga asumare a responsabilității. Bucureștiul are nevoie de un primar care acționează, nu doar vorbește. Experiența mea în Sectorul 4 arată că se poate: am atras peste cinci miliarde de euro fonduri europene, am realizat prima stație de metrou construită de o primărie, am ridicat spitale și centre medicale moderne, am consolidat școli și grădinițe, iar sudul Bucureștiului a devenit o zonă dezvoltată corect”, a spus Băluță, în discursul de la congresuul PSD.

De asemenea, Băluță a mai precizat că nu urmărește obiective politice personale.

„Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică. Bucureștiul este pentru mine o responsabilitate, nu o rampă. Nu candidez pentru a urca în ierarhia politică, ci pentru a rezolva problemele reale ale orașului, acolo unde oamenii așteaptă soluții, nu discursuri”, a transmis Băluță.