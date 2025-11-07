Acest articol conține linkuri afiliate care susțin site-ul nostru.

Black Friday la Agroland vine cu mari reduceri pentru casă și grădină

0
0
Publicat:

Agroland transformă Black Friday într-o oportunitate ideală pentru cei care vor să-și echipeze gospodăria cu produse fiabile, utile și estetice. Iar toamna este momentul ideal pentru curățarea și amenajarea grădinii, deoarece temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută oferă condiții optime pentru pregătirea solului pentru anul următor. 

image

Fie că ești pasionat de grădinărit, ai nevoie de utilaje pentru lucrări agricole sau vrei să-ți amenajezi curtea cu mobilier confortabil, Agroland are reduceri care merită toată atenția de Black Friday 2025.

Utilaje pentru grădină și teren

1
image

Motocultor 7 CP, 2+1 Viteze, Kit cu Accesorii Incluse

Putere și Versatilitate pentru Lucrările Agricole

Vezi prețul și alte detalii

Un motocultor robust, ideal pentru lucrări agricole medii. Motorul de 7 CP oferă putere suficientă, iar cele 2+1 viteze permit adaptarea la diferite tipuri de teren. Kitul inclus conține freze, roți și alte accesorii utile.

2
image

Motosapa AgroPro HS 500, motor 7 CP, 3 viteze

Potrivită pentru utilizatori care au terenuri de dimensiuni medii sau mari

Vezi prețul și alte detalii

Motosapa AgroPro HS 500 este perfectă pentru grădini mari, cu o lățime de lucru reglabilă între 90-120 cm. Include freze, roți cauciuc, roată frontală și tahometru pentru control precis.

3
image

Mașina de tuns iarbă autopropulsie 2.4 CP, 410 mm RD-GLM07

Ideală pentru peluze mici și medii

Vezi prețul și alte detalii

Compactă și eficientă, ideală pentru peluze mici și medii. Autopropulsia ușurează munca, iar lățimea de tăiere de 410 mm asigură rezultate rapide.

Mobilier pentru relaxare în grădină

1
image

Scaun suspendat Leon, 115 x 68 x 108/195 cm

Design elegant și confortabil, ideal pentru terase sau grădini

Vezi prețul și alte detalii

Scaunul suspendat este o piesă de mobilier extrem de confortabilă. Forma de glob iți dă senzația de protecție și relaxare. Pernele groase, cu aspect elegant, sporesc starea de liniște și destindere de care ai nevoie. Instalează-l în balconul sau pe terasa ta dacă iți dorești un loc doar al tău, în care să te simți excelent, în timp ce îți bei cafeaua la soare. 

2
image

Fotoliu suspendat tip leagăn, maro, poliratan

Un fotoliu tip cocon, rezistent la intemperii, perfect pentru momente de relaxare în aer liber

Vezi prețul și alte detalii

Fabricat din poliratan, un material sintetic rezistent la intemperii și razele UV, acest leagăn imită aspectul natural al ratanului, oferind în același timp durabilitate și întreținere ușoară.​

3
image

Scaun suspendat tavan Vigo, 80x102x124/195 cm

Ideal pentru spații acoperite, cu design modern și structură rezistentă

Vezi prețul și alte detalii

O amenajare rafinată pentru balcon poate include și un scaun suspendat. Această piesă de mobilier exterior este fascinantă mai ales pentru copii. Pentru o femeie scaunul poate reprezenta un loc de relaxare și răsfăț, în care să se destindă, citind o carte bună, gustând dintr-o cafea. Este o piesă de mobilier puțin pretențioasă, dar cu impact estetic major. Poate fi instalată pe un tavan de beton și chiar pe o terasă din grinzi de lemn. 

Mobilier pliabil pentru camping și curte

1
image

Heinner, set masă cu 2 bănci din plastic pliabile

Practic și ușor de transportat, ideal pentru picnicuri sau evenimente în aer liber

Vezi prețul și alte detalii

Creează rapid un spațiu funcțional și confortabil oriunde te afli cu Setul pliabil Heinner, compus dintr-o masă și două bănci din plastic rezistent. Este soluția ideală pentru picnicuri, camping, grătar, petreceri în aer liber sau chiar ca mobilier auxiliar în curte.

Construit cu o structură solidă din oțel și suprafețe din plastic dur (HDPE), acest set oferă durabilitate, stabilitate și ușurință în întreținere. Designul pliabil permite strângerea și depozitarea facilă, iar sistemele de blocare oferă siguranță în utilizare.

2
image

Heinner, set mobilier, 5 piese, Erzin

Set elegant pentru terasă sau grădină

Vezi prețul și alte detalii

Set elegant pentru grădină, format din masă și 4 scaune fixe

3

Masă pliabilă camping, Heinner, 80x60x70 cm

Compactă și ușor de montat

Vezi prețul și alte detalii

Perfectă pentru ieșiri în natură, drumeții, picnicuri sau excursii, masa pliabilă de camping combină funcționalitatea cu portabilitatea. Construită dintr-un cadru metalic durabil și blat din MDF rezistent, oferă o suprafață stabilă pentru diverse activități, de la servirea mesei până la jocuri în familie.

Cu dimensiunile de 80×60×70 cm, masa oferă suficient spatiu pentru 2–4 persoane, fiind în același timp ușor de pliat și depozitat. În poziție pliată, se transformă într-o servieta compactă (82×62×5.5 cm), ideală pentru transport facil și depozitare eficientă în portbagaj sau acasă.

Indiferent dacă mergi în camping, la pescuit sau la un grătar cu prietenii, această masă pliabilă este un accesoriu practic și versatil, gata să te însoțească oriunde.

  • Agroland oferă în această perioadă produse utile, durabile și estetice, la prețuri reduse. Fie că vrei să lucrezi eficient în grădină sau să te relaxezi în curte, Black Friday 2025 este momentul perfect pentru achiziții inspirate.

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

Ghid de cumpărături
Despre linkurile din acest articol
Unele linkuri din acest articol sunt afiliate. Asta înseamnă că primim un mic comision dacă cumperi prin ele, fără niciun cost suplimentar pentru tine. Aceste venituri ne ajută să menținem site-ul activ și să creăm conținut de calitate. Încercăm să recomandăm doar produse pe care le considerăm utile.
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Black Friday 2025: Aronia Charlottenburg – Cel mai puternic antioxidant românesc, printre reducerile de până la 50%
Reduceri de Black Friday la produsele naturale Aronia Charlottenburg Foto Aronia Charlottenburg png
Ghid de cumpărături 14:24
Black Friday la Cărturești: Reduceri pentru minte, suflet și distracție
image png
Cărți 13:54
Black Friday 2025 la Flanco: Reduceri uriașe la frigidere, aspiratoare și mașini de spălat
image png
Electrocasnice
Black Friday 2025 la eMAG: Cele mai mari reduceri la televizoare, telefoane și laptopuri
image png
IT&C
Black Friday 2025: Cele mai avantajoase oferte la perii, plăci și ondulatoare de păr de la Rowenta sau Esteto cu reduceri de până la 66%
Aparate de syling păr la reducere de Black Friday 2025 și nu numai Colaj Rowenta
Beauty
Sezonul reducerilor a început în forță pe Answear.ro: Stil, confort și inspirație pentru întreaga familie
image png
Fashion

Știrile adevarul.ro

Video Discurs incendiar al Olguței Vasilescu: „Cum vine dreapta, începe austeritatea, că n-a guvernat PSD bine”. Cine e „cel mai drept dintre traci”
lia olguta vasilescu scaled 1 1920x1280 jpg
Politică 16:28
Caz incredibil la Tottenham: fotbalistul coleg cu Drăgușin a fost păcălit și a pierdut sute de mii de euro
tottenham hotspur v fc bayern munich pre season friendly jpg
Sport 16:11
Accident nimicitor în Ilfov: Patru persoane au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren
Tren CFR Calatori webp
Evenimente 16:06
CCR explică de ce a respins reforma pensiilor magistraților: lipsa avizului CSM a fost decisivă | DOCUMENT
SEP CCR ILUSTRATIE 19 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Evenimente 16:03
Ciolacu, înainte de Congresul PSD: „USR trebuie să plece de la Guvernare”
ciolacu jpg
Politică 16:01
CCR a publicat, în sfârşit, motivarea respingerii legii pensiilor magistraţilor. Motivarea nu justifică, în mod serios, respingerea legii
SEP CCR ILUSTRATIE 23 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Opinii 15:57
Evaziune fiscală de proporții prin intermediul unor platforme de ride-sharing. Patru persoane puse sub control judiciar
ride-sharing-uber-bolt
Evenimente 15:51
Video O altă ambarcaţiune cu narcotraficanți a fost aruncată în aer de SUA, în Caraibe. Trei persoane au fost ucise
ambarcațiune distrusa png
SUA 15:51
UE înăsprește regulile pentru vizele acordate rușilor: „Este un privilegiu, nu un drept garantat”
Vize pentru ruşi FOTO SHUTTERSTOCK
Europa 15:51
Surpriza din fotbal! Fiul Cristinei Pîrv joacă acum în Brazilia
o esporte esta no dna de patrick pirv de godoy aos 17 anos de idade o paranaense filho do cam 2 jpg
Sport 15:45
Mai multe persoane de la baza Air Force One s-au îmbolnăvit după deschiderea unui „pachet suspect”
Royal Air Force C 130 FOTO PIXABAY
SUA 15:42
Cine este fostul senator reținut de DNA care ar fi vrut sa îi dea un milion de euro ministrului Apărării pentru contracte de stat | Surse
Marius Isaila la DNA FOTO Mediafax
Evenimente 15:37