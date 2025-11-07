Black Friday la Agroland vine cu mari reduceri pentru casă și grădină

Agroland transformă Black Friday într-o oportunitate ideală pentru cei care vor să-și echipeze gospodăria cu produse fiabile, utile și estetice. Iar toamna este momentul ideal pentru curățarea și amenajarea grădinii, deoarece temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută oferă condiții optime pentru pregătirea solului pentru anul următor.

Fie că ești pasionat de grădinărit, ai nevoie de utilaje pentru lucrări agricole sau vrei să-ți amenajezi curtea cu mobilier confortabil, Agroland are reduceri care merită toată atenția de Black Friday 2025.

Utilaje pentru grădină și teren

1 Motocultor 7 CP, 2+1 Viteze, Kit cu Accesorii Incluse Putere și Versatilitate pentru Lucrările Agricole Vezi prețul și alte detalii

Un motocultor robust, ideal pentru lucrări agricole medii. Motorul de 7 CP oferă putere suficientă, iar cele 2+1 viteze permit adaptarea la diferite tipuri de teren. Kitul inclus conține freze, roți și alte accesorii utile.

2 Motosapa AgroPro HS 500, motor 7 CP, 3 viteze Potrivită pentru utilizatori care au terenuri de dimensiuni medii sau mari Vezi prețul și alte detalii

Motosapa AgroPro HS 500 este perfectă pentru grădini mari, cu o lățime de lucru reglabilă între 90-120 cm. Include freze, roți cauciuc, roată frontală și tahometru pentru control precis.

3 Mașina de tuns iarbă autopropulsie 2.4 CP, 410 mm RD-GLM07 Ideală pentru peluze mici și medii Vezi prețul și alte detalii

Compactă și eficientă, ideală pentru peluze mici și medii. Autopropulsia ușurează munca, iar lățimea de tăiere de 410 mm asigură rezultate rapide.

Mobilier pentru relaxare în grădină

1 Scaun suspendat Leon, 115 x 68 x 108/195 cm Design elegant și confortabil, ideal pentru terase sau grădini Vezi prețul și alte detalii

Scaunul suspendat este o piesă de mobilier extrem de confortabilă. Forma de glob iți dă senzația de protecție și relaxare. Pernele groase, cu aspect elegant, sporesc starea de liniște și destindere de care ai nevoie. Instalează-l în balconul sau pe terasa ta dacă iți dorești un loc doar al tău, în care să te simți excelent, în timp ce îți bei cafeaua la soare.

2 Fotoliu suspendat tip leagăn, maro, poliratan Un fotoliu tip cocon, rezistent la intemperii, perfect pentru momente de relaxare în aer liber Vezi prețul și alte detalii

Fabricat din poliratan, un material sintetic rezistent la intemperii și razele UV, acest leagăn imită aspectul natural al ratanului, oferind în același timp durabilitate și întreținere ușoară.​

3 Scaun suspendat tavan Vigo, 80x102x124/195 cm Ideal pentru spații acoperite, cu design modern și structură rezistentă Vezi prețul și alte detalii

O amenajare rafinată pentru balcon poate include și un scaun suspendat. Această piesă de mobilier exterior este fascinantă mai ales pentru copii. Pentru o femeie scaunul poate reprezenta un loc de relaxare și răsfăț, în care să se destindă, citind o carte bună, gustând dintr-o cafea. Este o piesă de mobilier puțin pretențioasă, dar cu impact estetic major. Poate fi instalată pe un tavan de beton și chiar pe o terasă din grinzi de lemn.

Mobilier pliabil pentru camping și curte

1 Heinner, set masă cu 2 bănci din plastic pliabile Practic și ușor de transportat, ideal pentru picnicuri sau evenimente în aer liber Vezi prețul și alte detalii

Creează rapid un spațiu funcțional și confortabil oriunde te afli cu Setul pliabil Heinner, compus dintr-o masă și două bănci din plastic rezistent. Este soluția ideală pentru picnicuri, camping, grătar, petreceri în aer liber sau chiar ca mobilier auxiliar în curte.

Construit cu o structură solidă din oțel și suprafețe din plastic dur (HDPE), acest set oferă durabilitate, stabilitate și ușurință în întreținere. Designul pliabil permite strângerea și depozitarea facilă, iar sistemele de blocare oferă siguranță în utilizare.

2 Heinner, set mobilier, 5 piese, Erzin Set elegant pentru terasă sau grădină Vezi prețul și alte detalii

Set elegant pentru grădină, format din masă și 4 scaune fixe

3 Masă pliabilă camping, Heinner, 80x60x70 cm Compactă și ușor de montat Vezi prețul și alte detalii

Perfectă pentru ieșiri în natură, drumeții, picnicuri sau excursii, masa pliabilă de camping combină funcționalitatea cu portabilitatea. Construită dintr-un cadru metalic durabil și blat din MDF rezistent, oferă o suprafață stabilă pentru diverse activități, de la servirea mesei până la jocuri în familie.

Cu dimensiunile de 80×60×70 cm, masa oferă suficient spatiu pentru 2–4 persoane, fiind în același timp ușor de pliat și depozitat. În poziție pliată, se transformă într-o servieta compactă (82×62×5.5 cm), ideală pentru transport facil și depozitare eficientă în portbagaj sau acasă.

Indiferent dacă mergi în camping, la pescuit sau la un grătar cu prietenii, această masă pliabilă este un accesoriu practic și versatil, gata să te însoțească oriunde.

Agroland oferă în această perioadă produse utile, durabile și estetice, la prețuri reduse. Fie că vrei să lucrezi eficient în grădină sau să te relaxezi în curte, Black Friday 2025 este momentul perfect pentru achiziții inspirate.

