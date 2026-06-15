search
Luni, 15 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Lupta dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan a devenit personală”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Profesorul de economie Cristian Păun a comentat luni, la „Interviurile Adevărul”, cum vede relația între președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, afirmând că „lupta a devenit cumva personală”.

„Cred că nimeni din partid nu și-a imaginat că se va ajunge la o asemenea decizie. Ce s-a întâmplat duminică a fost, practic, o declarație de război pe față. Lupta a devenit una personală”, a afirmat Cristian Păun.

Întrebat dacă această „declarație de război” vine din partea președintelui, el a răspuns:

„Da. Nimeni nu se aștepta ca disputa să depășească nivelul instituțional. În mod normal, era vorba despre negocieri între președinte și partidele chemate să formeze o majoritate. În schimb, s-a ajuns la o situație tensionată și dificil de explicat.”

El a afirmat, însă, că „decizia trebuie analizată instituțional, nu personal”, adăugând că „nu este vorba despre simpatii sau antipatii față de domnul Bolojan. Problema este că România se confruntă cu dificultăți economice serioase, iar acestea trebuie rezolvate.”

Totodată, acesta a comentat și nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, lucru ce a tensionat situația în interiorul PNL.

„El a dat pe față planuri, el a spus «noi de patru zile complotam treaba asta». Domnul Tomac a venit cu o echipă în spate și erau destul de multe nume onorabile pe lista respectivă”, a afirmat Cristian Păun.

Întrebat dacă Adrian Veștea se aștepta la o astfel de mișcare din partea președintelui, el a afirmat: „A existat și acel moment surprinzător în care domnul Veștea a declarat că are un proiect de finalizat acasă, ceea ce sugera că avea deja alte planuri în minte (...) În mod normal, nu ar fi făcut o asemenea declarație dacă nu ar fi avut informații sau așteptări în acest sens. La un moment dat chiar a lăsat să se înțeleagă că există un plan stabilit de mai mult timp.”

Relația Nicușor Dan - USR

În ceea ce privește relația între Nicușor Dan și USR, Cristian Păun a afirmat că „e destul de bizară poziția președintelui”.

„Din punctul meu de vedere, pare că a luat mai degrabă apărarea antireformiștilor. Știți cum e: cuvântul «reformă» e astăzi perimat, iar cine îl folosește pare neserios. Dacă l-aș spune aici, probabil jumătate dintre cei care se uită ar râde. Dar reforma înseamnă schimbare, de la ceva rău la ceva mai bun”, a adăugat acesta.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață, în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni, că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în locul său a fost desemnat premier Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare de la PSD. Sorin Grindeanu a dat atacul total la USR și Bolojan: „Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci”
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Fotbalistul din La Liga, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală! Cum a reacționat acesta
fanatik.ro
image
Tabăra Veștea-Thuma susține că are deja voturile necesare în BPN al PNL, dar oamenii lui Bolojan contestă calculele
libertatea.ro
image
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
digisport.ro
image
De ce a lăsat Denise Rifai Kanal D pentru Antena 1. „Am spus în inima mea DA, pe loc”
click.ro
image
Sorin Grindeanu, aplaudat în ședința PSD: "Gata cu Bolojan, gata cu USR. Afară cu toți”
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată"
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
cancan.ro
image
Ce a zis premierul desemnat Adrian Veștea despre indexarea pensiilor cu 12%? Pensionarii pierd bani și în 2027
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
De ce este recomandat să fotografiezi camera de hotel imediat după check-in. Gestul simplu care te poate scuti de probleme
playtech.ro
image
Cum l-a convins Gigi Becali pe Anderson Ceara să vină la FCSB! Brazilianul a spus tot: ”Am avut 6-7 oferte”
fanatik.ro
image
Averea la pensie în Europa: Care sunt țările cu cei mai bogați cetățeni de peste 65 de ani
ziare.com
image
Fără precedent! Imaginile surprinse la Casa Albă, cu puțin timp înainte de semnarea acordului dintre SUA și Iran
digisport.ro
image
Traseu inedit în capitala Italiei. Ce au pregătit autoritățile pentru turiștii care ajung la Roma și cât costă biletul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este soția lui Adrian Veștea. Anca ocupă o funcție importantă la stat. Au împreună doi băieți, unul absolvent de liceul, iar altul student la Fizică, la Măgurele
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Adio, pensii și salarii!
mediaflux.ro
image
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Artista a sărbătorit alături de fiica sa, cu croasante pe post de tort. „Te iubesc”
click.ro
image
Marina Almășan, vară fierbinte plină de procese! Vedeta TVR e chemată în instanță de fiica lui Georgică Cornu! Câți bani îi cere aceasta?
click.ro
image
Ce face Carmen Brumă în vacanță ca să-și poată satisface poftele culinare. „Nu e o corvoadă sau o pedeapsă pentru mine”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
familia Beckham foto jpg
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea dezvăluie rețeta de kebab proteic cu care își satisface poftele după ce a slăbit 30 de kilograme
image
Feli Donose a schimbat prefixul într-un mod inedit. Artista a sărbătorit alături de fiica sa, cu croasante pe post de tort. „Te iubesc”

OK! Magazine

image
Modelul care ar fi avut o aventură cu Brad Pitt face „sex compulsiv” de când a divorțat! „Gata cu fata cea bună!”

Click! Pentru femei

image
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?

Click! Sănătate

image
Ce mănâncă Prințul Wiliam la micul dejun pentru a rămâne sănătos?