Profesorul de economie Cristian Păun a comentat luni, la „Interviurile Adevărul”, cum vede relația între președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, afirmând că „lupta a devenit cumva personală”.

„Cred că nimeni din partid nu și-a imaginat că se va ajunge la o asemenea decizie. Ce s-a întâmplat duminică a fost, practic, o declarație de război pe față. Lupta a devenit una personală”, a afirmat Cristian Păun.

Întrebat dacă această „declarație de război” vine din partea președintelui, el a răspuns:

„Da. Nimeni nu se aștepta ca disputa să depășească nivelul instituțional. În mod normal, era vorba despre negocieri între președinte și partidele chemate să formeze o majoritate. În schimb, s-a ajuns la o situație tensionată și dificil de explicat.”

El a afirmat, însă, că „decizia trebuie analizată instituțional, nu personal”, adăugând că „nu este vorba despre simpatii sau antipatii față de domnul Bolojan. Problema este că România se confruntă cu dificultăți economice serioase, iar acestea trebuie rezolvate.”

Totodată, acesta a comentat și nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, lucru ce a tensionat situația în interiorul PNL.

„El a dat pe față planuri, el a spus «noi de patru zile complotam treaba asta». Domnul Tomac a venit cu o echipă în spate și erau destul de multe nume onorabile pe lista respectivă”, a afirmat Cristian Păun.

Întrebat dacă Adrian Veștea se aștepta la o astfel de mișcare din partea președintelui, el a afirmat: „A existat și acel moment surprinzător în care domnul Veștea a declarat că are un proiect de finalizat acasă, ceea ce sugera că avea deja alte planuri în minte (...) În mod normal, nu ar fi făcut o asemenea declarație dacă nu ar fi avut informații sau așteptări în acest sens. La un moment dat chiar a lăsat să se înțeleagă că există un plan stabilit de mai mult timp.”

Relația Nicușor Dan - USR

În ceea ce privește relația între Nicușor Dan și USR, Cristian Păun a afirmat că „e destul de bizară poziția președintelui”.

„Din punctul meu de vedere, pare că a luat mai degrabă apărarea antireformiștilor. Știți cum e: cuvântul «reformă» e astăzi perimat, iar cine îl folosește pare neserios. Dacă l-aș spune aici, probabil jumătate dintre cei care se uită ar râde. Dar reforma înseamnă schimbare, de la ceva rău la ceva mai bun”, a adăugat acesta.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață, în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni, că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în locul său a fost desemnat premier Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL.