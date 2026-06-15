Exclusiv Cristian Păun, despre riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk”: „Va fi lovitura fatală”

Profesorul de economie Cristian Păun a vorbit, luni, 15 iunie, despre riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, afirmând că acest lucru ar reprezenta „lovitura fatală” dată țării noastre.

Prezent la „Interviurile Adevărul”, profesorul Cristian Păun a avertizat că agențiile de rating deja ne-au atenționat că perspectiva este una negativă.

„Sigur că da, există astăzi riscul să ajungem pe ultima treaptă, junk e sub noi, iar agențiile de rating toate ne-au zis că perspectiva e negativă. Cum se marchează la ele perspectiva pe harta de risc? E o săgetuță care arată direcția pentru viitor, la noi e în jos, mergem către junk. Mersul către junk va fi lovitura fatală dată României”, a spus Cristian Păun.

El a atenționat, totodată, că în cazul în care vom ajunge în acest scenariu, vom avea nevoie să apelăm la Fondul Monetar Internațional.

„Și noi am avut nevoie de-a lungul timpului, dacă noi intrăm în junk nu știu cine ne va reface lichiditatea. În momentul în care intri în junk, prima reacție normală ar fi să ne aducem FMI aici lângă noi și să îl punem „prim-ministru”, pentru că altfel nu am avea credibilitate”, a adăugat el.

Ce arată BNR

Potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR), datoria externă totală a României a crescut cu 1,087 miliarde de euro în primele patru luni ale anului, ajungând la 229,55 miliarde de euro la 30 aprilie 2026.

Datoria externă pe termen lung a însumat 182,77 miliarde de euro, reprezentând 79,6% din totalul datoriei externe, în creștere cu 1,4% față de sfârșitul anului 2025.

De asemenea, investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,529 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 2,232 miliarde de euro în primele patru luni din 2025.

Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au totalizat 2,02 miliarde de euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 491 milioane de euro.