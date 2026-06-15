Sprijin pentru Bolojan: filialele PNL din Cluj și Maramureș se opun participării la formarea guvernului Veștea

Tot mai mulți lideri liberali își exprimă sprijinul pentru Ilie Bolojan și pentru direcția politică susținută de acesta și se opun participării la formarea unui guvern împreună cu PSD și, implicit, susținerii un guvern condus de Adrian Veștea.

Colegiul Director Județean Cluj a votat în unanimitate reconfirmarea deciziei de a nu participa la formarea unui guvern alături de PSD și de a nu susține un executiv condus de Adrian Veștea, a anunțat europarlamentarul PNL Daniel Buda.

„Colegiul Director Județean Cluj, întrunit astăzi în ședință, a votat în unanimitate reconfirmarea deciziei adoptate anterior de a nu participa la formarea unui guvern împreună cu PSD și, implicit, de a nu susține un guvern condus de Adrian Veștea”, a transmis Daniel Buda, subliniind astfel poziția fermă a organizației județene.

În același timp, deputatul PNL Ionel Bogdan a anunțat că va ține cont de mandatul politic primit din partea PNL Maramureș înaintea votului din Biroul Politic Național, afirmând că decizia sa va reflecta voința majorității colegilor din organizație.

„Nu votez singur. Am în spate PNL Maramureș”, a transmis Ionel Bogdan, precizând că poziția sa este rezultatul consultării interne cu filialele județene.

Acesta a subliniat că Ilie Bolojan este susținut nu doar de lideri politici, ci și de „mii de membri liberali care cred în reformă, seriozitate și responsabilitate”, precum și de cetățeni care își doresc o administrație mai eficientă.

Și AUR anunță boicot la votul pentru Guvernul Veștea

Și AUR a anunțat că nu va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea, parlamentarii formațiunii urmând să nu participe la vot sau să părăsească sala, a declarat luni prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu.

„Nu e o chestiune personală, ci este o chestiune de principiu. Așa cum noi nu am dat jos Guvernul Bolojan din cauza orgoliului personal al premierului, ci din cauza unui Guvern care are probleme de performanță, cum este, în aceeași logică”, a spus Dan Dungaciu, la Antena 3 CNN.