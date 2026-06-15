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„Vine parașutat de la Brașov”. Traian Băsescu îl ironizează pe Adrian Veștea și îl atacă pe Nicușor Dan: „L-a păcălit până și pe Tomac”

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Traian Băsescu îl acuză pe Nicușor Dan că l-a lăsat pe Eugen Tomac să continue negocierile pentru formarea Guvernului deși hotărâse deja să îl desemneze pe Adrian Veștea. Fostul președinte susține că situația ridică semne de întrebare privind loialitatea instituțională și transparența procesului de desemnare a premierului.

Traian Băsescu Foto: inquam photos
Traian Băsescu Foto: inquam photos

Într-un interviu acordat pentru ȘtirileProTV.ro, Traian Băsescu a afirmat că șeful statului ar fi gestionat netransparent schimbarea candidatului la funcția de premier, sugerând că nici măcar Eugen Tomac nu ar fi fost informat la timp despre decizia luată.

Fostul președinte susține că discuțiile dintre Nicușor Dan și Adrian Veștea ar fi avut loc încă de miercuri, în timp ce Eugen Tomac continua să își prezinte public proiectul de guvernare până sâmbătă.

„Mie mi-a dat impresia că până și pe Tomac l-a păcălit. În sensul că discuția cu Veștea înțeleg că a avut loc miercuri, iar Tomac sâmbătă încă își prezenta Guvernul pe la toate televiziunile. Deci Eugen Tomac nu știa că președintele a luat decizia să schimbe candidatul”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia sa, situația reprezintă o problemă de „cooperare loială” între instituții și liderii politici implicați în procesul de formare a Guvernului.

„Cum este posibil să vorbești cu Veștea miercuri și să-l lași pe premierul desemnat Tomac să mai umble cu un Guvern, să mai facă negocieri, când tu știi că duminică anunți alt candidat la funcția de premier?”, a întrebat retoric fostul șef al statului.

Decizie constituțională, dar discutabilă politic

Traian Băsescu a precizat că desemnarea lui Adrian Veștea nu ridică probleme din punct de vedere constituțional, însă consideră că există semne de întrebare privind modul în care a fost luată decizia.

Potrivit acestuia, numirea unui membru al PNL fără o consultare prealabilă cu liderul formațiunii, Ilie Bolojan, este dificil de înțeles.

„Din punct de vedere constituțional nu are nicio problemă, este o decizie constituțională. În schimb, din punct de vedere al relației interumane, este greu de înțeles că numești un membru al PNL-ului fără să vorbești cu președintele partidului. Cred că aici ne-am încadra în ceea ce se numește cooperarea loială”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte s-a declarat neîncrezător și în afirmațiile făcute de Adrian Veștea referitoare la existența unei majorități parlamentare de 240 de voturi.

„Vine Veștea, parașutat de la Brașov, și spune: «Eu am 240 de voturi». De unde ai, frate, 240 de voturi? Ai venit cu ele de la Brașov?”, a comentat ironic Traian Băsescu.

În cadrul interviului, fostul șef al statului a adus în discuție și pregătirea profesională a premierului desemnat.

„Iar în ceea ce privește capacitatea domnului Veștea de a îndeplini funcția, mă rog, am mai avut premier fără bacalaureat. Dânsul pare a fi făcut, oarecum, o facultate neautorizată, neacreditată. Deci avem și acest tip de probleme în ceea ce îl privește”, a afirmat Băsescu.

Traian Băsescu consideră că președintele se află într-o situație dificilă, având în vedere că au trecut aproximativ 45 de zile de la căderea Guvernului, iar prima încercare de desemnare a unui premier nu s-a concretizat.

„Dânsul are un eșec înregistrat la prima desemnare, o desemnare care nici măcar n-a ajuns în plenul Parlamentului și am putea spune, din punct de vedere oficial, acum cu Veștea este la prima desemnare. Să sperăm că măcar asta ajunge să fie votată în Parlament”, a declarat fostul președinte.

Întrebat despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate în cazul unui nou eșec al formării Guvernului, Traian Băsescu a apreciat că principalul beneficiar electoral ar fi AUR.

„Categoric AUR. În momentul de față, partidele aflate la guvernare, partidele așa-zis democratice sau pro-occidentale, sunt vizate de oprobriul electoratului, nu numai pentru creșterile de taxe, de accize, de tarife și așa mai departe, sau datorită inflației, dar și pentru modul cum se comportă”, a afirmat acesta.

În opinia fostului șef al statului, ieșirea din impas poate fi realizată doar prin refacerea coaliției formate din PSD, PNL, USR și UDMR, formațiuni care au deja un program de guvernare și un protocol politic.

„N-avem decât o soluție: întoarcerea la alianță, întoarcerea la alianță care are un protocol, are un program aprobat de Parlament și nu există altă soluție decât partidele să înțeleagă că sunt și lucruri care sunt deasupra lor”, a declarat Băsescu.

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