Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Crin Antonescu atacă conducerea PNL la aniversarea de 151 de ani a partidului. „Unde ați fost când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni?”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat duminică, 24 mai, mai multe atacuri la adresa actualei conduceri a partidului, descriind evenimentul organizat cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înființarea PNL drept o „ședință de auto-flagelare, toc­mind drept maestru de ceremonii pe dl. Stelian Tănase”.

Crin Antonescu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Într-o postare publicată pe Facebook, Crin Antonescu a făcut referire la declarațiile scriitorului Stelian Tănase din timpul dezbaterii organizate cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea PNL.

Scriitorul a spus că liberalii trebuie să facă o analiză a lucrurilor realizate în ultimii zece ani.

„Ar trebui să faceţi această discuţie despre ce prostii aţi făcut în ultimii zece ani şi poate chiar mai mulţi. Cum v-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, cum v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job, un minister, o afacere ori ceva.

Şi cum se duceau nişte tovarăşi de-ai dumneavoastră din partid la Cotroceni şi veneau la şedinţe, la partid, şi spuneau «Aşa a spus domnul preşedinte». În primul rând că minţeau. Nu că n-ar fi spus, că Iohannis vrea să facă el politica. În primul mandat a scăldat-o”, a afirmat Stelian Tănase, potrivit News.ro.

De asemenea, a criticat conducerea PNL, spunând că partidul a făcut greșeli incompatibile cu statutul unui partid matur și de guvernare.

El a acuzat liberalii că au devenit un „partid prezidențial de mâna a doua”, prea dependent de ordinele venite de la Palatul Cotroceni, și s-a declarat surprins de slăbiciunea și lipsa de reacție a liderilor partidului.

„N-aveţi nicio lămurire despre perioada tulbure pe care aţi traversat-o pe mâna voastră, pentru că n-a decis nimeni în locul partidului. Deşi s-ar putea spune nişte lucruri că se decideau la Cotroceni. Am auzit mulţi prieteni din PNL, ne cunoaştem, cei mai mulţi ne cunoaştem bine, spunând că: a decis Cotroceniul şi nu-mi venea să cred, cum a decis Cotroceniul. Şi tu ce ai făcut? Ai ridicat lăbuţa?

Ai fost de acord când s-a discutat în partid că suntem de acord cu ce a zis domnul preşedinte? Asta e problema, că o fi el vinovat că s-a amestecat şi că ne-a numit vreo trei preşedinţi la partid. El i-a numit, nu voi. Dar voi ce eraţi acolo? Eraţi scândură, eraţi de lemn Tănase, eraţi traversă de cale ferată? Nu eraţi o conştiinţă, nu eraţi un vot?”, a adăugat Stelian Tănase. 

Nu în ultimul rând, Stelian Tănase le-a cerut liberalilor să îi sancționeze și să îi elimine din partid pe cei responsabili pentru deciziile greșite luate în ultimii ani.

El a avertizat că acești lideri ar putea repeta aceleași compromisuri și a susținut că PNL trebuie să se debaraseze de ei pentru a deveni un partid „curat”.

Crin Antonescu: „Conducerea Ciucu-Bolojan a actualului PNL a organizat o ședință de auto-flagelare”

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Crin Antonescu a criticat afirmațiile făcute de scriitor

„La aniversarea a 151 de ani de existență, conducerea Ciucu-Bolojan a actualului PNL a organizat o ședință de auto-flagelare, toc­mind drept maestru de ceremonii pe dl. Stelian Tănase. A fost frumos.

Dacă propaganda bolojenist-soroșistă i-a reproșat lui N. Dan că a formulat câteva (timide) critici la adresa Europei chiar de ziua ei, de data aceasta hârdăul cu ocări revărsat de dl. Tănase a fost primit cu mare mulțumire. De ce?

Din talentul multora dintre noi, românii, de a uita sau nega tot ce e istorie, de a nu asuma nimic din cele rele, de a nu recunoaște nimic din cele bune și de a începe mereu de la zero”, a transmis Crin Antonescu pe Facebook.

Acesta critică discursurile politice despre „reforme”, „modernizare” și „bună guvernare”, susținând că fiecare nou lider încearcă să se prezinte drept salvator, ignorând responsabilitatea proprie sau a partidului din trecut. 

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu a denunțat «greșelile» și chiar «abuzurile» epocii Gheorghiu-Dej, fără să ne spună ce făcea el, mare fruntaș comunist, când se petreceau cele mai cumplite crime din istoria României. Tovarășul/Domnul Ion Iliescu ne-a vorbit despre «întinarea nobilelor idealuri ale socialismului» de către «tiran», fără să precizeze când și cum s-a opus, ca membru CC al PCR.

În 2004, Băsescu și Alianța DA au celebrat «prima» victorie a democrației, de parcă Emil Constantinescu și guvernele CDR-PD (cu Băsescu membru plin) nu existaseră. Etc., etc.

Acum, cu Bolojan în frunte, un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții «modernizare» și «reforme»”

Fostul președinte PNL susține că meritele istorice ale PNL sunt ignorate în discursul actual despre „reforme” și „modernizare”.

El amintește rolul partidului în reformele post-comuniste, aderarea României la UE și guvernările anterioare, afirmând că actuala conducere încearcă să prezinte PNL drept un partid „nou”, deși aceiași oameni au făcut parte din el și înainte.

Antonescu îi ironizează pe Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, acuzându-i că minimalizează trecutul partidului și își construiesc imaginea de reformatori pe baza propagandei.

„Doar două întrebări, dacă permiteți, după frumoasa festivitate:

1.⁠ ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?

2.⁠ ⁠Dacă PNL a fost «breloc» până la această «revoluție», adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu), cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan? Să înțeleg că rămâneai să conduci «brelocul» dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?

Sigur că sunt doar întrebări retorice. Ciucu, Bolojan și foștii «lingători de clanțe», transformați brusc în «reformatori» și aprinzători de «lumini», merg înainte”.

Nu în ultimul rând, îi ironizează pe actualii lideri ai PNL, spunând că aceștia pretind că și-au recăpătat „demnitatea” și „sufletul”.

Crin Antonescu critică faptul că nimeni din partid nu l-a contrazis pe Stelian Tănase după atacurile la adresa liberalilor și afirmă sarcastic că măcar cineva ar fi trebuit să îi răspundă mai dur.

