Premierul slovac Robert Fico a anunțat duminică, 22 noiembrie, că Slovacia nu va participa la programul de împrumut de 45 de miliarde de euro propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina.

Robert Fico Foto: Profimedia

Potrivit TVP World, Fico, cu o poziție mai favorabilă Rusiei, a precizat într-un mesaj video publicat în weekend că Bratislava a refuzat să participe și la precedentul pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Premierul a declarat că politica Slovaciei în privința împrumuturilor europene nu se va schimba.

Fico a respins presiunile Germaniei privind finanțarea Ucrainei după 2027. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a avertizat că Berlinul ar putea bloca adoptarea următorului buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034, dacă toate statele membre nu acceptă să participe la finanțarea Ucrainei.

Disputa urmează să fie discutată la reuniunea Grupului de la Vișegrad, înaintea summitului UE din 26-27 noiembrie, unde va fi dezbătut bugetul pentru perioada 2028-2034.

Ucraina are nevoie de alte 70 de miliarde de euro

În decembrie anul trecut, liderii europeni au convenit asupra acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei.

Cu toate acestea, amploarea agresiunii rusești și costurile continuării efortului de război au determinat Kievul să anunțe că va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în cursul anului viitor.

Existența acestui deficit de finanțare este recunoscută și de partenerii internaționali ai Ucrainei.

Uniunea Europeană s-a angajat să acopere două treimi din suma necesară, respectiv aproximativ 45 de miliarde de euro.

Comisia Europeană analizează în prezent mai multe modalități de a onora acest angajament, inclusiv posibilitatea emiterii unor noi obligațiuni comune pentru finanțarea sprijinului destinat Kievului.

La Bruxelles există speranța că liderii europeni vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului.