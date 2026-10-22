 Nicușor Dan, mesaj pentru americani: România vrea mai mulți militari SUA și investiții. Ce spune despre Rusia | adevarul.ro
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Nicușor Dan, mesaj pentru americani: România vrea mai mulți militari SUA și investiții. Ce spune despre Rusia

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Președintele Nicușor Dan afirmă că România poate fi un partener de încredere pentru Statele Unite, în pofida crizei guvernamentale din ultimele luni. Șeful statului a vorbit despre stabilizarea economiei, atragerea investițiilor străine, consolidarea prezenței militare americane și riscurile generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Întrebat despre criza guvernamentală, Nicușor Dan a susținut că instituțiile statului au continuat să funcționeze, chiar dacă Guvernul demis avea atribuții limitate.

„Am reușit să ducem la bun sfârșit multe lucruri importante, unele dintre ele legate de securitate și apărare, precum programul european SAFE, în care sunt implicate și unele companii americane”, a declarat președintele într-un interviu acordat postului american de radio SiriusXM.

Referitor la situația economică, Nicușor Dan a afirmat că România traversează o perioadă de stabilizare, după reducerea deficitului bugetar. El a amintit că produsul intern brut al țării s-a triplat în ultimii 20 de ani și și-a exprimat așteptarea ca România să devină în curând membră a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Șeful statului consideră că România are un potențial investițional important, datorită forței de muncă, oportunităților din sectorul energetic și tradiției în domenii precum tehnologia informației și matematica.

România vrea consolidarea prezenței militare americane

În ceea ce privește securitatea, Nicușor Dan a reiterat sprijinul pentru creșterea cheltuielilor europene de apărare, idee susținută și de președintele american Donald Trump.

Potrivit șefului statului, România alocă în prezent 2,5% din PIB pentru apărare, iar investițiile includ dezvoltarea bazei militare de la Mihail Kogălniceanu, din apropierea Mării Negre. Proiectul, pentru care România investește patru miliarde de dolari, ar urma să transforme baza în cea mai mare din Europa, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a pledat și pentru creșterea numărului de militari americani aflați pe teritoriul României, estimat în prezent la 1.000-1.500 de persoane.

„Prezența trupelor americane contribuie întotdeauna la stabilizarea regiunii”, a declarat președintele, adăugând că poziția geografică a României poate fi importantă și pentru operațiunile militare americane în alte regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Nicușor Dan acuză Rusia că încearcă să extindă conflictul

Președintele a avertizat că războiul din Ucraina afectează economia României și stabilitatea regiunii Mării Negre, o zonă importantă pentru comerțul internațional. El a vorbit și despre dronele care au pătruns pe teritoriul României, susținând că autoritățile au început să își îmbunătățească răspunsul la aceste incidente.

Nicușor Dan a acuzat Rusia că încearcă să escaladeze conflictul și să atragă și alte state europene în război, inclusiv prin atacuri cu drone, sabotaje și atacuri cibernetice.

Referitor la posibilele negocieri de pace între Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, șeful statului a afirmat că orice inițiativă pentru încheierea războiului este binevenită. El s-a declarat însă sceptic în privința disponibilității Moscovei de a pune capăt conflictului.

„Nu am văzut cu adevărat voința rușilor de a pune capăt războiului”, a afirmat Nicușor Dan.

Securitatea și investițiile, prioritățile președintelui

Întrebat care sunt principalele sale preocupări, Nicușor Dan a indicat, în primul rând, securitatea națională, consolidarea capacităților de apărare și menținerea relațiilor cu partenerii României.

A doua prioritate este atragerea investițiilor străine, președintele considerând că România nu valorifică suficient potențialul economic de care dispune.

„Cred că nu atragem suficiente investiții străine pe măsura potențialului nostru. Prin urmare, o mare parte din activitatea mea constă în atragerea unor investiții importante în România”, a subliniat șeful statului.

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