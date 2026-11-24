106 angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului vor părăsi compania în această săptămână, în cadrul programului de restructurare. Minerii vor primi plăți compensatorii de aproape 95.000 de lei fiecare, în timp ce exploatările de huilă se pregătesc pentru închidere.

Minerii din Valea Jiului sunt afectați de procesul de restructurare a exploatărilor de huilă. Foto: arhivă

Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) disponibilizează 106 angajați, cu doar câteva săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă. Este vorba despre salariați care au lucrat atât în subteran, cât și la suprafață, în exploatările de cărbune din regiune. Perioada de preaviz se încheie în această săptămână, iar angajații urmează să își înceteze activitatea începând cu 26 noiembrie.

Potrivit informațiilor transmise de directorul general al companiei, Samuel Dioane, fiecare dintre cei 106 angajați va beneficia de o plată compensatorie de aproximativ 94.900 de lei, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

Pentru aceste disponibilizări, Guvernul a prevăzut aproape 10 milioane de lei, sumă inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru 2026.

De ce pleacă minerii din Valea Jiului

Disponibilizările fac parte din procesul de reorganizare a Complexului Energetic Valea Jiului, companie care gestionează activitatea minelor Lupeni, Lonea, Livezeni și Vulcan, precum și a Termocentralei Paroșeni.

Reducerea personalului are loc în contextul programului de închidere și ecologizare a exploatărilor de huilă. Minele Lupeni și Lonea trebuie să parcurgă etapele de închidere și punere în siguranță până la 31 decembrie 2026. Pentru exploatările Livezeni și Vulcan, termenul stabilit este 31 decembrie 2032.

Planul de disponibilizare aprobat de acționarii Complexului Energetic Valea Jiului prevede concedierea colectivă a 106 angajați, într-o singură etapă, în cadrul procesului de restructurare a companiei.

Aproape 350 de milioane de lei pentru închiderea minelor

Procesul de restructurare este susținut financiar de stat. Potrivit bugetului aprobat de Guvern pentru 2026, Complexul Energetic Valea Jiului estimează venituri totale de 548,143 milioane de lei.

Din această sumă, aproape 350 de milioane de lei reprezintă ajutor de stat destinat acoperirii costurilor pentru punerea în siguranță, închiderea și ecologizarea minelor de huilă.

Compania estimează cheltuieli totale de 690,598 milioane de lei în acest an, iar cheltuielile cu personalul sunt bugetate la 318,354 milioane de lei.

Restructurarea activității CEVJ are loc în contextul angajamentelor privind eliminarea treptată a exploatării cărbunelui necompetitiv și închiderea minelor care nu mai pot funcționa în condiții economice sustenabile.