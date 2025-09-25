Coaliția discută joi rectificarea bugetară. Ministerele cer 80 de miliarde, dar Finanțele pot oferi mai puțin de jumătate

Coaliția de guvernare s-a reunit joi dimineață, 25 septembrie, la Palatul Victoria pentru a decide împărțirea fondurilor în cadrul rectificării bugetare, într-o ședință anunțată de premierul Ilie Bolojan ca fiind una „tensionată”.

Ministerele au solicitat aproximativ 80 de miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor proiectelor, salariilor și altor nevoi.

Ministerul Finanțelor, însă, poate aloca mai puțin de jumătate din sumă, din cauza unui deficit bugetar de 8,4% din PIB, mai mare decât ținta inițială de 7% negociată recent la Bruxelles.

Pe lângă rectificarea bugetară, ședința coaliției include discuții despre reforma administrației publice locale, un subiect intens dezbătut. Premierul Ilie Bolojan propune reducerea a 13.000 de posturi, în timp ce PSD susține ca primăriile să aibă libertatea de a ajusta cheltuielile, de exemplu prin reducerea a 5% de la posturi și 5% de la bunuri și servicii, astfel încât activitatea lor să nu fie blocată.

Premierul a precizat că proiectul de rectificare va fi pus vineri în transparență decizională, iar cel mai târziu marți, Guvernul va adopta rectificarea într-o ședință oficială. El a explicat că rectificarea este tensionată din cauza nivelului ridicat de investiții PNRR deja contractate, care necesită alocarea eficientă a resurselor.

„Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu vineri dimineaţa va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget”, a spus Ilie Bolojan miercuri, 24 septembrie.