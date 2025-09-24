Nicuşor Dan s-a întâlnit cu reprezentanţii companiei Airbus. Trei ambasadori, prezenți la discuții

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii companiei Airbus, alături de ambasadorii Franţei, Germaniei şi Spaniei la Bucureşti, el afirmând că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene.

”Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii companiei Airbus, alături de ambasadorii Franţei, Germaniei şi Spaniei la Bucureşti. Am discutat despre oportunităţile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o iniţiativă strategică pentru consolidarea securităţii şi capacităţii industriale europene”, arată Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X, scrie News.

Potrivit şefului statului, ”România are o tradiţie solidă în industria aeronautică şi este important să valorificăm acest potenţial în proiecte europene majore”.

”Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate şi o responsabilitate”, menţionează Nicuşor Dan.