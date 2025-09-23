search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Nicușor Dan a mediat discuții la Cotroceni, cu liderii coaliției: „Datele arată o îmbunătățire a situației bugetare”

0
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, în care a mediat un dialog considerat „necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.”

Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. FOTO: captură video Facebook
Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. FOTO: captură video Facebook

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile au fost constructive. Șeful statului a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, „în interesul public”.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Președintele României.

Ministrul Finanțelor a prezentat, în cadrul întâlnirii, cele mai recente date privind execuția bugetară în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Dembele, acuzat că-și ține ascunsă soția: ”Revoltător!”. A plâns pe umărul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvânt FOTO
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Momentul în care poliţiştii sparg uşa unui apartament, pentru a salva o femeie dintr-un incendiu, în Bucureşti
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
playtech.ro
image
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Orașele din România care riscă să dispară complet de pe hartă
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Doria Markle, Regele Charles și Camilla, Getty jpg
Mama lui Meghan cere alocații regale: „Fiica mea a născut moștenitori. Regele Charles le datorează partea lor lui Archie și Lilibet!”
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras