Alexandru Rogobete, despre rectificarea bugetară: Nu mă aştept ca în zona sănătăţii să întâmpinăm tăieri

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în contextul rectificării bugetare, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să fie tăieri, dar nici creşteri, „dar ne aşteptăm la un buget echilibrat, care să ne asigure până la finalul anului bugetul necesar pentru plata salariilor”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News dacă există o perspectivă, poate din 2027, să se majoreze salariile, în condiţiile în care trebuie lucrat şi la o nouă lege a salarizării, Jalon în PNRR.

„Este o discuţie, dar în acelaşi timp nu aş vrea să ignorăm faptul că anul trecut, în sistemul medical, a existat o creştere a salariilor, mai mult pentru asistentele medicale şi pentru personalul auxiliar, care a rămas în urmă în 2019, atunci când a existat cea mai mare creştere în domeniu, dar şi pentru medici. A existat o creştere inclusiv anul trecut. Avem acum o problemă, justificată de altfel, şi anume că plata gărzilor nu se realizează ca procent din venitul anului 2025, ci se realizează raportat la anul 2018. Aici este justificat.

Am spus de multe ori că suntem în discuţii cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finanţelor, încercăm să găsim o variantă. Nu cred că se va întâmpla anul acesta, pentru că presiunea bugetară, presiunea fiscală este una ridicată, însă există în perspectivă această gândire şi mai există ceva în perspectivă, care este şi jalon în PNRR, şi anume plata pe performanţă, un fel de plată suplimentară pentru îndeplinirea anumitor indicatori”, a spus ministrul.

„Nu mă aştept ca în zona sănătăţii să întâmpinăm tăieri”

Despre rectificarea bugetară, ministrul Sănătăţii a precizat că se lucrează de vreo două săptămâni intens pentru această rectificare.

„Nu mă aştept ca în zona sănătăţii să întâmpinăm tăieri, din contra. Nu mă aştept nici la creşteri excepţionale, dar ne aşteptăm la un buget echilibrat, care să ne asigure până la finalul anului bugetul necesar pentru plata salariilor şi pentru plata furnizorilor de medicamente şi de consumabile medicale”, a precizat ministrul.

Ministrul a mai spus că au existat discuţii extinse cu Ministrul Finanţelor care întotdeauna a avut o reacţie promptă, rapidă şi pozitivă în ceea ce priveşte sănătatea.

„De exemplu, săptămâna trecută, din Fondul de rezervă, s-a suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii pentru tratamentul nu străinătate.

Acum căutăm soluţii pentru plata datoriilor de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Deci a existat întotdeauna o susţinere din această zonă”, a completat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că şi preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, a avut discuţii, inclusiv astăzi, cu privire la bugetul Sănătăţii.

„Încercăm să ajungem într-o zonă de echilibru. Repet, nu mă aştept la creşteri excepţionale, mă aştept la un buget de echilibru în situaţia dată, astfel încât să nu punem în pericol funcţionarea sistemului, să nu punem în pericol pacienţii”, a arătat el.