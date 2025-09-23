search
Marți, 23 Septembrie 2025
Ciucu: „Să nu se aștepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit, dacă CCR va pica reformele. Atacurile PSD forțează prematur blocaje”

Publicat:

Prim-vicepreședintele PNL, atrage atenția asupra pericolului declanșării procedurii de deficit excesiv în cazul României și suspendarea fondurilor europene. El semnalează că atacurile din PSD și o eventuală decizie negativă a CCR sau o amânare pe măsurile din pachetul II ar dăuna credibilității statului.  

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

„Atacurile concertate ale membrilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan în situația de astăzi, forțează prematur blocaje în deciziile esențiale și cultivă neîncrederea în Guvernul României”, scrie Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

El a dat exemplul Greciei, dând de înțeles că România ar putea ajunge în aceeași situație. 

„Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB. În 2009 deficitul Greciei era de 9%. În 2010 a fost de 15%. Da, și Grecii au mințit Comisia, și-au mințit cetățenii și au ascuns realitatea. Politicienii lor au fost iresponsabili, iar cetățenii au trecut printr-o perioadă extrem de grea: falimente, șomaj, tragedii personale.

Procedura de deficit a adus în Grecia FMI-ul iar pentru o perioadă grecii chiar nu și-au mai aparținut. Și asta în timp ce grecii erau în Ecofin!! Adică aveau întreaga protecție a Uniunii Europene pentru că era afectată direct moneda euro”. 

Potrivit acestuia, scandalul în coaliție dăunează credibilității țării, iar o decizie negativă a CCR ar putea avea consecințe grave:

„Să nu se aștepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituțională va fi amânat decizia mâine sau va pica reformele. Credibilitatea țării a suferit mult, hai să fim măcar acum oameni serioși și să facem ceea ce este corect în această Coaliție a neîncrederii. Totul este conectat, se lucrează în paralel pe mai multe fronturi. Grecizarea României poate fi evitată”. 

El arată direct cu degetul către PSD, semnalând că nu înțelege motivele partidului: „Ar fi un semnal foarte prost să amâne Curtea Constituțională decizia de mâine. La fel de prost ar fi să anuleze măsurile de echilibrare bugetară. Oamenii aceștia care cântă prohodul guvernului... Ei proști nu sunt, înțeleg situația și au acces la date. Dar totuși nu îmi explic de ce o fac. Ce are de câștigat România dintr-o criză politică? Eu pot să accept că simplii cetățeni nu înțeleg situația efectiv dezastruoasă în care Guvernul Ciolacu a lăsat bugetul țării. Și mai pot accepta că diferiți influențări nu înțeleg.

Dar nu-i pot înțelege pe acești membri PSD. Pentru că EI ÎNȚELEG situația, au acces la date. Ei știu că dacă nu continuăm aceste măsuri, va fi mult, infinit mai greu. Deci, întrebarea mea este simplă si clară: de ce?”

Politică

