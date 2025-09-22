„Ciocu’ mic!”. Judecătorul CSM Alin Ene denunță presiunea politică fără precedent asupra Curții Constituționale și statului de drept

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reclamat o „presiune directă și inadmisibilă” asupra Curții Constituționale a României (CCR), ca urmare a declarațiilor liderilor unui partid din coaliția de guvernare.

Într-o postare pe Facebook, Alin Ene a subliniat că aceste declarații au fost făcute cu doar câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție, considerată de el „vădit neconstituțională”. Curtea Constituţională va dezbate, în 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor.

„<Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!>-o nouă lecție de democrație originală. Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție - lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate - pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept”, a transmis Ene.

Judecătorul a mai menționat că membrii CCR „au fost excluși de la aplicarea noii reforme privind condițiile de pensionare a magistraților”.

„Premierul a declarat că, dacă legea privind modificarea statutului magistraților cade la CCR, Guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme. Liderul unui partid din coaliție a afirmat că, dacă legea pică la CCR, tot Guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată”, a scris Ene.

Magistratul a transmis că mesajul transmis public de politicieni este extrem de grav și arată un dispreț total față de independența justiției.

„Faptul că un lider politic consideră că votul acordat la numirea a doi judecători CCR înseamnă că <avem doi judecători la CCR? poate fi de înțeles. Democrația și principiile de drept sunt chestiuni complexe și poate dificil de înțeles pentru unii. Așadar, să crezi, ca lider politic, că judecătorii CCR trebuie să știe că au fost numiți acolo pentru a servi intereselor partidelor care i-au votat poate fi înțeles. (...) Dar ceea ce este însă cu adevărat îngrijorător este dorința de a transmite public acest mesaj. Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democrației din România în 2024 a fost nedreaptă. Facem totul la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar sau despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem. Și așa se explică probabil de ce ajungem să ne mirăm de indignarea produsă când afirmăm că am dat mită, chiar și de subzistență. Pentru că acum noi suntem la putere, deci oricine altcineva, ciocu’ mic!”, a mai transmis Ene.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul ar trebui să plece în cazul în care legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a răspuns Dominic Fritz.