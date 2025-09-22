search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Ciocu’ mic!”. Judecătorul CSM Alin Ene denunță presiunea politică fără precedent asupra Curții Constituționale și statului de drept

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reclamat o „presiune directă și inadmisibilă” asupra Curții Constituționale a României (CCR), ca urmare a declarațiilor liderilor unui partid din coaliția de guvernare.

Consiliul Magistraturii FOTO: Arhivă
Consiliul Magistraturii FOTO: Arhivă

Într-o postare pe Facebook, Alin Ene a subliniat că aceste declarații au fost făcute cu doar câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție, considerată de el „vădit neconstituțională”.  Curtea Constituţională va dezbate, în 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor.

„<Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!>-o nouă lecție de democrație originală. Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție - lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate - pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept”, a transmis Ene.

Judecătorul a mai menționat că membrii CCR „au fost excluși de la aplicarea noii reforme privind condițiile de pensionare a magistraților”

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii FOTO: FB
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii FOTO: FB

„Premierul a declarat că, dacă legea privind modificarea statutului magistraților cade la CCR, Guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme. Liderul unui partid din coaliție a afirmat că, dacă legea pică la CCR, tot Guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată”, a scris Ene.

Magistratul a transmis că mesajul transmis public de politicieni este extrem de grav și arată un dispreț total față de independența justiției. 

„Faptul că un lider politic consideră că votul acordat la numirea a doi judecători CCR înseamnă că <avem doi judecători la CCR? poate fi de înțeles. Democrația și principiile de drept sunt chestiuni complexe și poate dificil de înțeles pentru unii. Așadar, să crezi, ca lider politic, că judecătorii CCR trebuie să știe că au fost numiți acolo pentru a servi intereselor partidelor care i-au votat poate fi înțeles. (...) Dar ceea ce este însă cu adevărat îngrijorător este dorința de a transmite public acest mesaj. Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democrației din România în 2024 a fost nedreaptă. Facem totul la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar sau despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem. Și așa se explică probabil de ce ajungem să ne mirăm de indignarea produsă când afirmăm că am dat mită, chiar și de subzistență. Pentru că acum noi suntem la putere, deci oricine altcineva, ciocu’ mic!”, a mai transmis Ene. 

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul ar trebui să plece în cazul în care legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a răspuns Dominic Fritz.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Alertă în școlile din București. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” / Precizările Poliției Capitalei
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Adolescenta cu chip de înger, rănită grav în accidentul din Suceava, a MURIT la doar 15 ani. Sora ei se luptă în continuare între viață și moarte
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensii octombrie 2025. Vești excelente pentru seniori. Banii vin mai devreme
mediaflux.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Mesajele secrete ale lui Kate Middleton către Prințul Harry după vizita lui în Marea Britanie: „Mingea este în terenul tău”

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?