search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Guvernul Bolojan, la mâna CCR. „Sunt destui care, după o eventuală decizie negativă, o să-i ceară demisia”

0
0
Publicat:

Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare ajunge pe masa Curții Constituționale a României (CCR). Judecătorii constituțională se pronunță, miercuri, asupra a nouǎ sesizări, între care opt depuse de opoziție. Aici se regăsește și proiectul pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Premierul a dat de înțeles că va demision în cazul unei decizii negative FOTO Inquam/Octav Ganea
Premierul a dat de înțeles că va demision în cazul unei decizii negative FOTO Inquam/Octav Ganea

Decizia CCR privind măsurile fiscal-bugetare, printre care reforma pensiilor speciale ale magistraților, poate duce inclusiv la demisia Guvernului Bolojan. Premierul a dat de înțeles că nu va continua în funcție, dacă reforma pensiilor speciale e blocată la CCR: „Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ”. El a explicat că nu folosește demisia ca formă de presiune, însă „este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie”.

Cu demisia premierului pe masă

„Eu cred că judecătorii CCR au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, afirmă la rândul său președintele USR, Dominic Fritz.

În contextul vehiculării demisiei premierului, venite chiar din partea acestuia, lideri din PSD construiesc scenariul unei plecări a premierului Bolojan, arătând că un nou premier poate fi instalat în numai trei zile. „Guvernul se poate face imediat. Guvernul rămâne acelaşi, doar primul-ministru nu se schimbă”, a explică primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu. „Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, explică, la rândul său, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Reforma pensiilor speciale ale magistraților ajunge pe masa CCR la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Proiectul este singurul care a scăpat de atacul opoziției la moțiunile de cenzură, pe această temă existând un consens politic larg. Toate celelalte patru inițiative din pachetul II pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament au fost însă atacate la CCR de AUR, POT și SOS România.

Pachetul II, la CCR

„Dacă se respectă legea și Constituția și practica Curților, acest proiect nu poate să treacă”, este de părere fostul președinte CCR Augustin Zegrean. Fostul judecător constituțional explică, pentru „Adevărul”, că indiferent de decizia CCR, Guvernul, în aceeași formulă, poate veni cu un nou proiect de reformă, „dar trebuie făcută cu cap, cu știință și cu bună credință”. „Nu are nicio legătură asta cu demisia premierului”, punctează Zegrean.

Citește și: CTP, despre soarta Guvernului înainte de decizia CCR privind pensiile magistraților: „Bolojan sau Dumnezeilă?”

Potrivit argumentelor venite din vârful Executivului, legitimitatea Guvernului este strâns legată însă de reușita inițiativelor din pachetul II de măsuri fiscale. Specialiștii explică faptul că, în afară de inițiativa care modifică vârsta și veniturile de pensionare ale magistraților, celelalte legi nu riscă să fie declarate neconstituționale.

Toate celelalte inițiative pot conține erori punctuale care pot fi modificate în Parlament, explică politologul Cristian Pârvulescu: „Nu cred că celelalte legi pot să fie declarate neconstituționale, nici măcar parțial. Marile probleme sunt la cea cu justiția. La celelalte nu sunt. Nu au probleme de neconstituționalitate. Aici sunt problemele legate de statul de drept. (…)Sunt decizii ale Curții Europene. Este o întreagă procedură legată de statul de drept”.

„Din punct de vedere politic, bineînțeles că se nasc niște întrebări care să aibă nevoie de un răspuns imediat. Bolojan a anticipat chestiunea asta” – George Jiglău, politolog

Din punct de vedere formal nu e vreo obligație pentru un guvern dacă pică la CCR pachetul ăsta să plece guvernul acasă sau să plece premierul. Din punct de vedere politic, bineînțeles că se nasc niște întrebări care să aibă nevoie de un răspuns imediat. Bolojan a anticipat chestiunea asta când a spus că dacă pică pachetul cu totul sau mai ales speța asta cu pensiile magistraților, atunci nu mai are legitimitate să continue și a fost unul din acele momente în care a invocat demisia. (…) Acum vine de la o altă entitate, o piedică, o frână să spunem, care nu se poate negocia, care nu poate fi combătută în vreun fel, și de aici se nasc dificultățile pe care le anticipează și premierul dacă pică pachetul ăsta”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Solicitarea demisiei ar putea apărea în urma deciziilor CCR. „Cu siguranță că sunt destui care în secunda doi, după ce vine o eventuală decizie negativă de la CCR, o să-i ceară demisia, dar una e discursul public sau felul în care își formulează cei care așteaptă să scape de Bolojan punctele de vedere și alta e ce ar trebuit să întâmple în realitate. Acum, e o agenda extrem de încărcată, sunt foarte multe subiecte pe agenda, toate au greutate, nu toate ajung la CCR, dar toate au darul de a stârni controverse și nemulțumiri și dacă la fiecare dintre ele se pune problema demisiei și legitimității și mai știu eu ce, nu ajungem nicăieri”, mai explică politologul George Jiglău.

„După cum am văzut, celelalte partide din Coaliție sunt dispuse să schimbe prim-ministrul, dacă va fi cazul” – Cristian Pârvulescu, politolog

Pachetul de măsuri pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament atrage însă și alte probleme. 

Mai e o problemă, însă o problemă de principiu. Și anume faptul că se recurge la un număr atât de mare de modificări legislative. Deja Curtea Constituțională, în 2010, a atras atenția guvernului de atunci, guvernului Boc, că asta este o procedură extraordinară care trebuie să fie foarte bine justificată. Deci faptul că se sare peste Parlament în condițiile în care în România este un regim semi-parlamentar, semi-prezidențial, în care parlamentarismul este în continuare foarte puternic, este un risc democratic important.

Și mă aștept că cei de la Curtea Constituțională să atragă atenția asupra acestor lucruri. Au făcut-o și atunci, nu văd de ce n-ar face-o și acum. Dar, în principiu, totul depinde de susținerea Guvernului și susținerea celorlalte partide din Coaliție. Ori, după cum am văzut, celelalte partide din Coaliție sunt dispuse să schimbe prim-ministrul, dacă va fi cazul”, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
gandul.ro
image
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de prosperitate și stabilitate financiară pentru ele
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
observatornews.ro
image
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
playtech.ro
image
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensiile nu mai cresc până la 1 ianuarie 2027! Lovitură pentru milioane de seniori din România
mediaflux.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Horoscop marți, 23 septembrie. Un nativ o rupe definitiv cu familia: e gata să meargă pe drumul lui și să evite problemele
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras