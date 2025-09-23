Guvernul Bolojan, la mâna CCR. „Sunt destui care, după o eventuală decizie negativă, o să-i ceară demisia”

Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare ajunge pe masa Curții Constituționale a României (CCR). Judecătorii constituțională se pronunță, miercuri, asupra a nouǎ sesizări, între care opt depuse de opoziție. Aici se regăsește și proiectul pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Decizia CCR privind măsurile fiscal-bugetare, printre care reforma pensiilor speciale ale magistraților, poate duce inclusiv la demisia Guvernului Bolojan. Premierul a dat de înțeles că nu va continua în funcție, dacă reforma pensiilor speciale e blocată la CCR: „Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de ameninţare sau de termen ultimativ, e pur şi simplu de o constatare de bun simţ”. El a explicat că nu folosește demisia ca formă de presiune, însă „este o dovadă de responsabilitate să insişti să se facă lucrurile aşa cum trebuie”.

Cu demisia premierului pe masă

„Eu cred că judecătorii CCR au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizati un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, afirmă la rândul său președintele USR, Dominic Fritz.

În contextul vehiculării demisiei premierului, venite chiar din partea acestuia, lideri din PSD construiesc scenariul unei plecări a premierului Bolojan, arătând că un nou premier poate fi instalat în numai trei zile. „Guvernul se poate face imediat. Guvernul rămâne acelaşi, doar primul-ministru nu se schimbă”, a explică primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu. „Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, explică, la rândul său, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Reforma pensiilor speciale ale magistraților ajunge pe masa CCR la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Proiectul este singurul care a scăpat de atacul opoziției la moțiunile de cenzură, pe această temă existând un consens politic larg. Toate celelalte patru inițiative din pachetul II pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament au fost însă atacate la CCR de AUR, POT și SOS România.

Pachetul II, la CCR

„Dacă se respectă legea și Constituția și practica Curților, acest proiect nu poate să treacă”, este de părere fostul președinte CCR Augustin Zegrean. Fostul judecător constituțional explică, pentru „Adevărul”, că indiferent de decizia CCR, Guvernul, în aceeași formulă, poate veni cu un nou proiect de reformă, „dar trebuie făcută cu cap, cu știință și cu bună credință”. „Nu are nicio legătură asta cu demisia premierului”, punctează Zegrean.

Potrivit argumentelor venite din vârful Executivului, legitimitatea Guvernului este strâns legată însă de reușita inițiativelor din pachetul II de măsuri fiscale. Specialiștii explică faptul că, în afară de inițiativa care modifică vârsta și veniturile de pensionare ale magistraților, celelalte legi nu riscă să fie declarate neconstituționale.

Toate celelalte inițiative pot conține erori punctuale care pot fi modificate în Parlament, explică politologul Cristian Pârvulescu: „Nu cred că celelalte legi pot să fie declarate neconstituționale, nici măcar parțial. Marile probleme sunt la cea cu justiția. La celelalte nu sunt. Nu au probleme de neconstituționalitate. Aici sunt problemele legate de statul de drept. (…)Sunt decizii ale Curții Europene. Este o întreagă procedură legată de statul de drept”.

„Din punct de vedere politic, bineînțeles că se nasc niște întrebări care să aibă nevoie de un răspuns imediat. Bolojan a anticipat chestiunea asta” – George Jiglău, politolog

„Din punct de vedere formal nu e vreo obligație pentru un guvern dacă pică la CCR pachetul ăsta să plece guvernul acasă sau să plece premierul. Din punct de vedere politic, bineînțeles că se nasc niște întrebări care să aibă nevoie de un răspuns imediat. Bolojan a anticipat chestiunea asta când a spus că dacă pică pachetul cu totul sau mai ales speța asta cu pensiile magistraților, atunci nu mai are legitimitate să continue și a fost unul din acele momente în care a invocat demisia. (…) Acum vine de la o altă entitate, o piedică, o frână să spunem, care nu se poate negocia, care nu poate fi combătută în vreun fel, și de aici se nasc dificultățile pe care le anticipează și premierul dacă pică pachetul ăsta”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Solicitarea demisiei ar putea apărea în urma deciziilor CCR. „Cu siguranță că sunt destui care în secunda doi, după ce vine o eventuală decizie negativă de la CCR, o să-i ceară demisia, dar una e discursul public sau felul în care își formulează cei care așteaptă să scape de Bolojan punctele de vedere și alta e ce ar trebuit să întâmple în realitate. Acum, e o agenda extrem de încărcată, sunt foarte multe subiecte pe agenda, toate au greutate, nu toate ajung la CCR, dar toate au darul de a stârni controverse și nemulțumiri și dacă la fiecare dintre ele se pune problema demisiei și legitimității și mai știu eu ce, nu ajungem nicăieri”, mai explică politologul George Jiglău.

„După cum am văzut, celelalte partide din Coaliție sunt dispuse să schimbe prim-ministrul, dacă va fi cazul” – Cristian Pârvulescu, politolog

Pachetul de măsuri pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament atrage însă și alte probleme.

„Mai e o problemă, însă o problemă de principiu. Și anume faptul că se recurge la un număr atât de mare de modificări legislative. Deja Curtea Constituțională, în 2010, a atras atenția guvernului de atunci, guvernului Boc, că asta este o procedură extraordinară care trebuie să fie foarte bine justificată. Deci faptul că se sare peste Parlament în condițiile în care în România este un regim semi-parlamentar, semi-prezidențial, în care parlamentarismul este în continuare foarte puternic, este un risc democratic important.

Și mă aștept că cei de la Curtea Constituțională să atragă atenția asupra acestor lucruri. Au făcut-o și atunci, nu văd de ce n-ar face-o și acum. Dar, în principiu, totul depinde de susținerea Guvernului și susținerea celorlalte partide din Coaliție. Ori, după cum am văzut, celelalte partide din Coaliție sunt dispuse să schimbe prim-ministrul, dacă va fi cazul”, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.