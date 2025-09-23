Ce le-a cerut președintele Nicușor Dan liderilor din Coaliție. Compromisul obținut de PSD SURSE

Președintele Nicușor Dan i-a chemat, marți, 23 septembrie, pe liderii coaliției în ședință, la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din coaliție, șeful statului le-a cerut acestora să facă unele compromisuri. Astfel că ar urma să fie continuate măsurile pe care partidele nu s-au înțeles, însă cu modificări.

Premierul Ilie Bolojan ar urma să accepte plafonarea prețurilor unor alimente, însă nu a tuturor celor cuprinse în lista anterioară. Coaliția ar susține doar păstrarea produselor esențiale.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, decizia vine ca urma a solicitării președintelui Nicușor Dan, ca liderii partidelor de coaliție să facă unele compromisuri pentru a ajunge la un numitor comun pe măsurile pe care se contrazic în ultimele săptămâni.

Șeful Guvernului, Ilie Bolojan nu vrea să continue măsura plafonării prețurilor la alimente, însă ar urma să accepte păstrarea plafonării în cazul unor produse esențiale. De asemenea, astfel Coaliția va susține planul de reforme, proiectul pentru tăierile posturilor din administrația locală fiind unul dintre subiectele pe care partidele nu reușesc să ajungă la consens.

Ședință la Cotroceni

După toate neînțelegerile din coaliție, președintele Nicușor Dan a convocat partidele la Cotroceni. PSD a depus în Parlament un proiect pentru păstrarea plafonării la alimentele de bază, deși conducerea Guvernului a informat că decizia întreruperii ar fi fost luată odată cu ultima prelungire.

Un alt proiect pe care liderii nu reușesc să se înțeleagă este cel privind tăierile din administrația locală, care trebuia inițial inclus în pachetul II și adoptat cu asumarea răspunderii în Parlament.

Premierul a dat de înțeles că nu va continua în funcție, dacă reforma administrației locale și cea a pensiilor speciale sunt blocate. El a subliniat inclusiv problema legitimității Executivului cu privire la rezolvarea problemelor.