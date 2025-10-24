Nicușor Dan, despre viitorul primar al Capitalei: „Bineînțeles că am o preferință”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri dimineață, la Bruxelles, că are o preferință în ceea ce privește candidații la Primăria Capitalei, însă a evitat să spună un nume. El a precizat doar ce calități consideră esențiale pentru următorul edil al Bucureștiului.

Șeful statului a fost întrebat, după participarea la reuniunea Consiliului European, dacă îl susține pe Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferință. Bineînțeles că există, în opinia mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și corespondent calități pe care primarul ar trebui să le aibă”, a declarat președintele.

Președintele a explicat că, din punctul său de vedere, Bucureștiul are nevoie de un primar capabil să gestioneze proiecte majore și să reziste presiunilor din zona imobiliară. „Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură, și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare. Judecați dumneavoastră”, a adăugat Nicușor Dan.

Alegeri locale parțiale pe 7 decembrie

Guvernul a stabilit oficial, joi, data alegerilor locale parțiale din București și alte 12 localități din țară. Primarii vor fi aleși pe 7 decembrie, iar în aceeași zi locuitorii din județul Buzău își vor vota noul președinte al Consiliului Județean.

Executivul a adoptat două hotărâri privind organizarea acestor alegeri și a stabilit calendarul depunerii candidaturilor. Campania electorală va fi una scurtă, de doar 15 zile, termenul fiind redus la jumătate, întrucât este vorba despre alegeri parțiale și va începe pe 22 noiembrie.