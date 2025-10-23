Bolojan anunță candidatul PNL pentru Primăria Capitalei: „Ciprian Ciucu va fi foarte probabil desemnat săptămâna viitoare”

Ilie Bolojan a confirmat, joi seară, numele celui care ar urma să intre în cursa pentru Primăria Municipiului București din partea PNL la alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Potrivit prim-ministrului, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte PNL, este „foarte probabil” candidatul partidului pentru Capitală.

„Au fost trei colegi testaţi, cel mai bine clasat a fost Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi foarte probabil desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei”, a declarat Ilie Bolojan, în direct la Antena 3 CNN.

Bolojan a subliniat dificultatea poziției de primar general, mai ales în contextul problemelor structurale cu care se confruntă Bucureștiul.

„Cred că, după poziţia de premier, poziţia de primar al Capitalei, este printre cele mai dificile. Are niște responsabilităţi destul de mari în sistemul de termoficare. Indiferent cine va câştiga Primăria Capitalei nu va avea o viaţă uşoară în anii următori”, a mai spus premierul.

De ce s-au grăbit alegerile: „Orașul are nevoie de stabilitate”

Bolojan a explicat de ce a insistat ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate cât mai curând.

„Eu am susţinut organizarea acestor alegeri pentru că, pe de o parte, ţine de spiritul legii, în al doilea rând - este bine pentru orice localitate să aibă un om care are un mandat stabil pe post. Actualul primar interimar a făcut o treabă bună, dar întotdeauna un om ales legitim are o altă autoritate faţă de un primar interimar, care a avut o prestaţie foarte bună.”

Bolojan a făcut apel și la o campanie electorală civilizată: „Poţi să faci campanii fără să te înjuri ca la uşa cortului, cred că oamenii au nevoie de soluţii. Indiferent cine va câştiga... nu va fi un mandat uşor. Experienţa domnului Ciucu de la Sectorul 6 cred că poate fi pusă şi în serviciul Capitalei.”

Ciprian Ciucu a comentat, la rândul său, decizia coaliției ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat la București pe 7 decembrie.

Premierul Bolojan s-a consultat cu partidul, cu președintele României și cu liderii din coaliție. Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm între noi, a declarat Ciucu.

Liberalul a precizat că în coaliție s-a agreat ca niciun partid să nu își retragă candidatul în timpul campaniei, în favoarea unui candidat.