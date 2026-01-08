Val de îmbolnăviri așteptat în următoarele zile: „Presiunea pe cabinetele medicale va fi uriașă”

Numărul cazurilor de gripă continuă să crească, în condițiile în care vârful valului de îmbolnăviri nu a fost încă atins chiar dacă sezonul a debutat cu două-trei săptămâni mai devreme.

Presiunea pe camerele de gardă din spitale a fost enormă în aceste zile de sărbătoare, multe dintre prezentări având ca motiv afecțiunile respiratorii. Medicii au testat zeci de mii de pacienți, conform datelor INSP, în săptămâna 22.12.2025 – 28.12.2025 fiind raportate 12.630 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 11.174 înregistrate în săptămâna precedentă. Numărul este însă de trei ori mai mare comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (4.175) și de 4.8 ori mai mare față de media ultimelor 5 sezoane (2.633).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județele, cele mai multe fiind în municipiul București (1.475) și în județele Cluj (903), Buzău (739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639).

De la începutul sezonului gripal au fost confirmate cu laboratorul aproape 400 cazuri de gripă (398).

„La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K”, se menționează în raportul INSP.

Până la 28 decembrie 2025 au fost raportate trei decese cauzate de gripă, toate la categoria de vârstă peste 65 ani (în județele: Buzău, Cluj și Constanța).

În Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) a fost înregistrat un număr de 1.263.060 de vaccinări antigripale (1.237.729 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.920 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate, mai arată datele Institutului Național de Sănătate Publică.

„Sezonul a debutat cu aproximativ două, trei săptămâni mai devreme decât eram obișnuiți”

Dr. Gindrovel Dumitra, medic primar medicină de familie, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), a declarat pentru „Adevărul” că valul de îmbolnăviri va continua să crească, iar presiunea pe cabinetele medicale va fi și mai mare odată cu revenirea în colectivitate, indiferent că e vorbă de școală, în cazul copiilor, adolescenților și tinerilor, sau de serviciu, în cazul adulților.

„Este evident că ne aflăm pe o pantă ascendentă, că numărul de cazuri începe să se înmulțească, că suntem oarecum într-un sezon care a debutat cu aproximativ două, trei săptămâni mai devreme decât eram obișnuiți cu debutul sezonului gripal și că într-adevăr presiunea pe cabinetele noastre va fi foarte mare în această perioadă. Noi o resimțim deja, văzând, pe de-o parte, pacienții care se prezintă în centrale de permanență și, pe de altă parte, pacienții care ne sună la telefon, mai ales la grupa copiilor, cei care, să zicem, dezvoltă o simptomatologie mai zgomotoasă”, a precizat medicul Gindrovel Dumitra.

„Practic, suntem cât se poate de descoperiți”

Deși în acest sezon gripal, până la această dată, numărul celor care s-au vaccinat este cu aproximativ 100.000 mai mare comparativ cu sezonul precedent, este în continuare insuficient pentru a putea vorbi de o protecție eficientă la nivelul întregii populații aflate la risc.

„Numărul acesta este în continuare insuficient. De ce? Pentru că există recomandări că aproximativ 75% din grupe la risc să poate să fie vaccinați anual. Ori, în România, s-au vaccinat doar 1.260.000 de persoane și avem nevoie de ceva mai mult, de 4-5 milioane, astfel încât să putem spune că avem o acoperire vaccinală care permite limitarea răspândirii virusului gripal. Practic, suntem cât se poate de descoperiți. Să știți, persoanele care sunt vaccinate au o protecție în special împotriva dezvoltării unei forme severe și mai ales împotriva dezvoltării complicațiilor care, teoretic, ar putea duce acești pacienți în situația să fie internați în spital, respectiv, unii dintre ei ajung chiar să-și pierde viața, cum am și văzut de altfel, în raportul oficial”, a completat medicul.

Chiar dacă perioada ideală pentru administrarea vaccinului era în lunile octombrie, noiembrie, chiar și decembrie, nici acum nu este prea târziu, a menționat dr. Dumitra. Durează aproximativ două săptămâni până când se formează protecția de anticorpi, astfel că persoanele care se vaccinează acum vor fi în continuate descoperite pentru o vreme. Sezonul gripal se va prelungi însă cu mult după 1 ianuarie, este estimarea medicului, „ca atare, încă nu este târziu, pentru că putem să avem un număr mare de cazuri și în februarie, și în martie, poate chiar și în aprilie”.

Prezentarea la medicul de familie, cu programare

Persoanele care prezintă simptomatologie specifică infecțiilor respiratorii sunt sfătuite să folosească antitermice în această perioadă, iar dacă starea generală este alterată, să se prezinte pentru o consultație. Din grijă pentru persoanele cu afecțiuni cronice, ar trebui să mergem însă la cabinetul medicului doar după ce în prealabil am făcut o programare telefonică.

„Eu insist asupra faptului că, cu excepția urgenței, în cazul cabinetelor medicilor de familie este bine ca prezentarea să facă pe bază de programare, mai ales începând de joi, când va începe activitatea, deoarece este foarte posibil ca în sala de așteptare să întâlnească pacienți cu boli cronice, or este inacceptabil ca noi, în sala de așteptare, să creăm condițiile pentru a transmite virozele respiratorii, indiferent că vorbim de gripe sau de alte viroze. De asemenea, persoanele care prezintă simptome, dacă se prezintă la medic, este bine să poarte mască, inclusiv în interiorul mijloacelor de transport în comun, astfel încât să limiteze răspândirea bolii. Este foarte important să păstrăm o etichetă a tusei și strănutului, adică dacă nu poartă mască și e nevoie să tușească sau să strănute, să tușească în plica cotului, în haină, astfel încât să împiedicăm eliminarea picăturilor Flügge și răspândirea acestora în atmosferă”, a mai indicat medicul.

Reîntoarcerea la recomandările pe care le-am cunoscut în timpul pandemiei ne-ar ajuta să limităm mult răspândirea virusului gripal. Cel mai important este, insistă medicul, să evităm îmbolnăvirile la persoanele mai fragile, cum sunt vârstnicii, copiii mici, gravidele, persoanele cu afecțiuni cronice. Pentru asta este important să înțelegem că o afecțiune precum gripa are impact diferit în cazul persoanelor aflate la risc, iar purtatul măștii în preajma acestora reprezintă un gest de responsabilitate.

Tot din categoria măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor face parte și aerisirea periodică a spațiilor pe care le folosim în comun.

„În momentul în care va începe școala, în momentul în care ne vom întoarce la serviciu, este bine ca în zonele aglomerate să se facă o aerisire cel puțin o dată la două ore, astfel încât aerul să poate să fie înlocuit și vehiculat. De asemenea, este necesar spălatul pe mâini cu apă și săpun, așa cum am învățat, eventual folosirea unui dezinfectant, respectiv dezinfectarea suprafețelor, pentru că de foarte multe ori virusul se poate transmite și prin intermediul suprafețelor”, a mai atras atenția medicul de familie.

Greșelile de medicație

Mulți pacienți care se prezintă la cabinet, spune medicul, solicită din start antibiotice. Alții, care nu au simptomatologie specifică gripei, se prezintă în cabinet deja având asupra lor medicație antivirală. „Trebuie să fac o precizare foarte importantă și anume că în această perioadă nu doar gripa este cea care circulă, circulă și multe alte viroze sezoniere. Ei bine, oseltamivirul este bine să fie folosit doar pentru pacienții care se încadrează în definiția de caz compatibil cu gripa, eventual care au un test rapid pozitiv. Pentru că folosirea oseltamivirului în afara situației în care pacientul este bolnav de gripă sau se află în contact cu un pacient cu gripă creează condițiile să apară rezistența la oseltamivir. Ori, din câte cunoaștem până în acest moment, cel puțină acest AH3N2, chiar Clada K, este la fel de sensibil ca oricare dintre virusurile gripale la oseltamivir și acesta este un instrument, o armă pe care o putem folosi pentru persoanele care se îmbolnăvesc și care au nevoie de medicație antivirală”, a subliniat medicul.

Dacă folosim acest antiviral fără să fie nevoie, pericolul este acela al creării condițiilor apariției unor alte tipuri sau subtipuri de gripă care pot fi rezistente la oseltamivir.

Pe de altă parte, folosirea antibioticului fără să fie vorba de o infecție bacteriană este de asemenea o greșeală pe care am putea să o plătim scump în timp. Medicul este cel care poate stabili, în urma unui consult clinic, dacă se impune prescrierea de antibiotic.

Mesajul medicului de familie, având în vedere că circulația virusului gripal va continua câteva săptămâni, chiar luni, de acum înainte, este să dovedim responsabilitate.

„Suntem o componentă a acestei comunități în care trăim fiecare dintre noi. Iar pe lângă faptul că putem să facem multe astfel încât să prevenim îmbolnăvirile pentru propria persoană, trebuie să avem în vedere că în această perioadă trebuie să avem grijă și de cei de lângă noi, fie că vorbim de părinți, de bunici, de copiii noștri sau de orice alt coleg sau persoană cu care ne putem întâlni atunci când ajungem în colectivitate sau în comunitate.De asta recomandarea mea este fermă: în momentul în care avem simptomatologie, trebuie ca mai departe conduita să fie una responsabilă”, a conchis medicul.