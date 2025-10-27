De ce s-a retras Gabriela Firea din cursa pentru Primăria Capitalei. „În PSD domină o grupare moderat suveranistă, pragmatică”

Retragerea Gabrielei Firea din cursa pentru Primăria Capitalei și candidatura lui Daniel Băluță redesenează raportul de putere din PSD și poate schimba echilibrul Coaliției. Politologul Costin Ciobanu și profesorul Antonio Momoc explică pentru „Adevărul” implicațiile și riscurile acestei mutări.

Gabriela Firea a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și că îi cedează primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, conducerea PSD București. Decizia vine într-un moment în care Coaliția PNL-PSD merge dezbinată în alegerile parțiale din decembrie. Politologul Costin Ciobanu și profesorul Antonio Momoc explică pentru „Adevărul” cum s-a ajuns aici, cine câștigă în interiorul PSD și ce consecințe pot urma pentru guvernare.

Retragerea Gabrielei Firea, un pas tactic sau un final de etapă

Pentru Costin Ciobanu, gestul Gabrielei Firea este o „retragere tactică”, nu o ieșire definitivă din politică. „A fost clar că nu avea o primă șansă nici să candideze, nici să câștige. Dacă Băluță va câștiga, Firea are puțin loc în partid. Dacă pierde, ea poate reveni în prim-plan, inclusiv la alegerile din 2028”, spune politologul.

El consideră că Firea folosește momentul pentru a-și repara imaginea după anul 2024, când a fost retrasă din cursă în urma eșecului candidaturii comune PSD-PNL. „Este o mișcare calculată. Plătește polițe și așteaptă momentul potrivit pentru revenire”, adaugă Ciobanu.

Profesorul Antonio Momoc vede însă în gestul Gabrielei Firea o recunoaștere a unei înfrângeri de moment. „Nu e o perioadă fastă pentru ea. Situația din interiorul PSD nu o favorizează. Fie și-a negociat o poziție viitoare, fie este marginalizată. În orice caz, nu mai are aceeași forță politică”, este acesta de părere Momoc.

Cine a decis linia „pro-Băluță”

Pentru Ciobanu, desemnarea lui Băluță are legătură cu „simetria” față de PNL, care a ales un primar de sector, adică Ciprian Ciucu. „E un test electoral important pentru ambele partide. Primarul Capitalei nu e doar un administrator, ci un potențial prezidentiabil”, spune el.

Momoc oferă o lectură mai internă: „În PSD domină o grupare moderat suveranistă, pragmatică, care vrea să mențină echilibrul între direcția pro-europeană și mesajele național-sociale. Băluță este candidatul acestei linii, considerat loial și administrativ.”

În spatele desemnării, ambii analiști văd un compromis între taberele din PSD, dar și o strategie de autoprotecție pentru liderii centrali, care transferă riscul electoral spre nivelul local.

Firea, între uzură și rezervă strategică

Costin Ciobanu arată că Firea este „erodată, dar încă are potențial”. „A pierdut două rânduri de alegeri la București, dar PSD duce lipsă de lideri care să mobilizeze electoratul. Într-un context potrivit, poate redeveni relevantă la nivel național”, afirmă el.

Antonio Momoc este mai tranșant: „Firea e uzată nu doar electoral, ci și politic. Nu a înțeles cât de mult s-a schimbat profilul alegătorului bucureștean. PSD a sesizat această distanță și a mers pe o figură mai pragmatică, cum e Daniel Băluță.”

Noua arhitectură a puterii în PSD

Potrivit lui Ciobanu, după eșecurile din 2024, PSD trece printr-o etapă de reechilibrare. „Partidul mizează pe lideri locali cu legitimitate electorală, cum ar fi Lia Olguta Vasilescu, Claudiu Manda, Daniel Băluță. E o ascensiune a primarilor-performeri. Firea intră într-o perioadă de așteptare.”

Momoc subliniază însă că nu se poate vorbi de o schimbare de generație: „E o rotație în interiorul aceleiași clase politice. Grindeanu, Băluță, Firea provin din același tip de structură și formație. Nu e o generație nouă, e doar o rearanjare de putere.”

Cât de mare e riscul unei competiții separate PSD–PNL

„PSD și PNL au amintiri neplăcute de la candidatura comună eșuată. Dacă alegerile pentru București se transformă într-un test național, presiunea va fi uriașă pentru Coaliție”, avertizează politologul Ciobanu.

Antonio Momoc merge mai departe: „Bucureștiul poate deveni scena unui vot de blam la adresa partidelor mari. Votul anti-sistem e puternic, iar PSD și PNL, împreună sau separat, pot rata primele două poziții dacă nu își mobilizează electoratul.”

Un sondaj Avangarde, casa de sondaj condusă de sociologul Marius Pieleanu, arată că Daniel Băluță (PSD) ar obține 25%, Ciprian Ciucu (PNL) 23%, Cătălin Drulă (USR) 18%, Anca Alexandrescu (AUR/independentă) 16% și Cristian Popescu Piedone 8%. Diferențele sunt în marja de eroare, iar fragmentarea votului poate decide rezultatul.

Alegerile din Capitală – un test pentru prezidențiale

„Primarul Bucureștiului devine automat o figură națională”, subliniază Ciobanu. „Rezultatul va fi citit ca o validare a guvernării.”

Momoc confirmă: „Cei care termină pe podium, chiar dacă neagă intențiile prezidențiale, vor avea ambiții. Funcția de primar e o trambulină politică. Bucureștiul rămâne o scenă-test pentru carierele viitoare.”

Scenariul fragmentării: cum se poate repeta modelul 2020–2024

Ciobanu crede că o polarizare între Băluță și Ciucu, ambii cu profil administrativ, ar putea lăsa spațiu unui al treilea candidat. „Dacă dezbaterea se va muta spre teme naționale, Drulă ar putea profita. Blocul populist are șanse mai mici, dar poate încurca jocurile.”

Momoc avertizează însă că sistemul într-un singur tur permite surprize majore: „Cu o prezență mică, un candidat anti-sistem poate câștiga cu 15–20 la sută. Asta e consecința refuzului de a schimba legea electorală.”

Posibile efecte în Coaliția de guvernare

Pentru Costin Ciobanu, „alegerile din Capitală vor crea învingători și învinși în interiorul Coaliției”. „Dacă Ciucu câștigă, Bolojan și PNL vor avea ascendent moral. Dacă Băluță câștigă, Grindeanu va trebui să gestioneze un nou lider validat, cu pretenții. Oricum, rezultatul va influența dinamica guvernării.”

Antonio Momoc crede că, deși partidele își doresc stabilitate, „o ruptură e posibilă pe termen mediu”. „Rezultatul de la București poate produce un cutremur politic. PSD are ambiția de partid dominant și nu va accepta ușor o pierdere într-un oraș-simbol.”

Amintim că luni, șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat următorii pași pentru oficializarea candidaturii lui Daniel Băluță la primăria Capitalei. În același timp, Gabriela Firea a declarat că îi predă ștafeta organizației PSD București lui Daniel Băluță:

„Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu președintele interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predau ștafeta, din punct de vedere politic, colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD Municipiul București”.