Cătălin Drulă: Am sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret. El a vorbit inclusiv despre promisiunea președintelui Nicușor Dan, care spunea că va putea să ajute mai mult bucureștenii de la Cotroceni. „Acel ajutor vine acum cu o echipă în care mă regăsesc şi eu”, mai afirmă Drulă.

„Îmi doresc această candidatură, că avem un proiect, avem o echipă, o comunitate care s-a format în jurul acestei candidaturi. (...) Cât priveşte relaţia mea cu Nicuşor Dan, e publică, e clară. Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar. Dar mai mult contează dacă campania noastră va avea succes şi voi fi primar, pentru că eu o să-l ţin de promisiunea pe care a făcut-o”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, la Parlament, amintind de declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan, în care spunea că poate ajuta mai mult Bucureştiul din poziţia de preşedinte.

El a criticat totodată modul în care politicienii au discutat public cu privire la condițiile organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Acel ajutor vine acum cu o echipă în care mă regăsesc şi eu, în care ne asigurăm că aceste blocaje politice, care nu sunt la adresa unui primar sau al altuia, sunt la adresa bucureştenilor, nu se mai întâmplă. Acest oraş se sufocă fără a construi sistemele mari de care are nevoie, sistemele de transport integrate, investiţiile în ţevile de termoficare, investiţiile în reabilitarea unor zone mari, urbane, cu pietonalizare, cu parcuri, cu spaţii de calitate pentru cetăţeni. Atâta timp cât la Primăria Capitalei sunt bani doar să dai o vopsea galbenă într-o singură intersecţie şi să faci un TikTok cu un capac de canal autonivelant, când ai nevoie de 10.000 de capace de canal autonivelante, ne furăm căciula singuri.

Eu cred în mod sincer şi profund că este o discuţie care face rău democraţiei, această tacticizare excesivă a votului, se vorbeşte în faţa oamenilor, hai să punem unul comun, dar hai separat, dar hai să nu punem alegerile pe 7 decembrie, ci când sunt plecaţi bucureştenii, pe 1. Toată ideea că alegerile se pot aranja din culise este una falsă, una nocivă pentru democraţie, asta s-a întâmplat şi anul trecut şi mă lupt cu toată forţa să transmit oamenilor mesajul că de fapt această cursă, această campanie trebuie să fie o competiţie corectă, o competiţie cinstită”, a menţionat deputatul USR.

Coaliția a stabilit că alegerile pentru Primăria Capitalei, odată cu toate celelalte alegeri parțiale, se vor desfășura pe 7 decembrie. În același timp, liderii au stabilit ca fiecare partid din coaliția de guvernare să meargă cu un candidat separat.

Vehiculați pentru pozițiile de candidați din partea PNL și PSD sunt primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, primarul sectorulu 4.