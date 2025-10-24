search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Motivul pentru care PNL merge cu Ciprian Ciucu la alegerile din Capitală. Primarul Sectorului 6, favorit să câștige în mai multe scenarii analizate

Publicat:

Joi seară, președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat în direct la Antena 3 CNN că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi candidatul liberalilor la Primăria Capitalei. Anunțul premierului s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii.

Ciprian Ciucu/FOTO: Facebook
Ciprian Ciucu/FOTO: Facebook

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

Ciprian Ciucu se plasează pe locul al doilea în intenţiile de vot, cu 18.9%, în scenariul în care contracandidaţii săi sunt: Daniel  Băluţă (PSD) - 21%,  Anca Alexandrescu (AUR) - 16,9%, Cătălin Drulă (USR) - 14,7%, Ana Ciceală (SENS) - 6,8%, procentele fiind raportate la totalul populaţiei, scrie News.ro.

Clasamentul se menţine, dar procentele cresc uşor în cazul în care se raportează la populaţia care declară că va merge la vot în mod cert. 

În scenariul în care candidatul PNL la Primăria Generală ar fi Sebastian Burduja, acesta s-ar plasa pe locul 4, cu 10,5%, primul loc revenindu-i lui Daniel Băluţă - 23,6%, urmat de Cătălin Drulă  (USR) - 22.1%, Anca Alexandrescu (AUR) - 18,2. Între timp, Burduja a declarat că nu va candida.

„Nu voi candida. PNL are opţiuni foarte bune şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp”, a spus el în urmă cu câteva zile.

Un alt scenariu luat în calcul a fost cel în care candidatul PNL ar fi actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu. În această variantă, Bujduveanu s-ar plasa pe locul 5, cu 6,3% din intenţiile de vot, după Daniel Băluţă - 25%, Cătălin Drulă - 23,8%, Anca Alexandrescu (AUR) - 18,8%, Ana Ciceală - 6,9%. Şi în acest caz, procentele raportate la cei care au declarat în mod ferm că merg la vot sunt mai mari, însă clasamentul se păstrează.

A fost evaluată şi varianta în care candidatul PNL este Ciprian Ciucu, iar cel al AUR este George Simion, şi în acest caz, Ciucu plasându-se pe locul al doilea.

Ciprian Ciucu s-ar clasa pe primul loc, în cazul în care ar fi candidatul comun al PNL - USR, variantă care însă nu mai e posibilă, Cătălin Drulă anunţându-şi în mod ferm candidatura din partea USR.

În acest scenariu, raportat la totalul populaţiei, Ciprian Ciucu ar ar avea un scor de 33,7%, Daniel Băluţă  - 23,2%, Anca Alexandrescu - 18,5%, Ana Ciceală 5,8%.

În situaţia în care Cătălin Drulă ar fi candidatul comun PNL-USR, acesta s-ar plasa pe primul loc, cu 26,8%, urmat de  Daniel Băluţă  - 25,7%, Anca Alexandrescu - 18,3%, Ana Ciceală - 7,4 %.

Sondajul mai relevă că, în cazul în care cei peste 60% care au exprimat o opţiune de vot ar avea de ales între Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, scorul ar fi net în favoarea lui Ciucu, cu 60,6%.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda PNL.

Datele au fost culese în perioada 8 - 12 august 2025.  Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia Municipiului Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%

Politică

