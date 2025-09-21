Cine este noul consilier onorific de la Ministerul Energiei. Inventatorul român vine din Silicon Valley și are un CV impresionant

Un inventator român cu start-up-uri în Silicon Valley și experiență de peste trei decenii în companii de top din SUA a fost cooptat în staff-ul Ministerului Energiei, fiind numit consilier onorific.

Ministerul Energiei a anunțat duminică, 21 septembrie, numirea inventatorului român Nelu Mihai în funcția de consilier onorific al ministrului Bogdan Ivan. Cu o carieră de peste 35 de ani ca antreprenor, inventator și executiv în companii listate pe S&P 500/Nasdaq, dar și ca fondator de start-up-uri în Silicon Valley, Nelu Mihai va contribui la „adoptarea unor soluții tehnologice avansate în sectorul energetic românesc”.

Potrivit comunicatului publicat pe pagina de Facebook a ministerului, Nelu Mihai va fi implicat în activităţi privind integrarea energiilor regenerabile și nucleare în sistemul național, digitalizarea infrastructurii, introducerea de tehnologii inovatoare pentru monitorizare și control, precum și consolidarea securității cibernetice a rețelei.

„Ministerul Energiei anunţă numirea în funcţia de consilier onorific al ministrului a dr. Nelu Mihai, cu responsabilităţi în domeniul adoptării celor mai avansate tehnologii în energia distribuită regenerabilă şi nucleară, securitatea cibernetică, digitalizarea şi modernizarea reţelei energetice naţionale”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Cine este Nelu Mihai

Ministrul Bogdan Ivan consideră această numire o dovadă a determinării guvernului de a transforma radical industria energetică, dat fiind CV-ul impresionat al inventatorului român.

„Dr. Nelu Mihai are 35 de ani experienţă ca antreprenor, inventator şi executiv de nivel C în companii publice S&P 500/Nasdaq şi startup-uri din Silicon Valley, SUA. Numirea lui demonstrează determinarea Ministerului de a moderniza industria energetică prin mărirea capacităţii, calităţii şi gradului de securizare de producţie cu scopul asigurării independenţei energetice a României şi micşorarea preţului pe kwh”, potrivit ministrului Bogdan Ivan.

Dr. Nelu Mihai este fondator și director executiv al companiei Mosaixsoft Inc. și inițiator al proiectului „Cloud of Clouds” şi a oferit consultanță în domeniul tehnologiilor avansate pentru Departamentul de Energie al Statelor Unite (U.S. DOE), pentru agenția ARPA, pentru Banca Mondială, precum și pentru programul american Biden IRA.

În ceea ce îl priveşte pe noul consilier onorific, acesta spune că România are resursele necesare pentru a se impune pe piaţa din Europa.

„România dispune de toate resursele energetice necesare pentru a deveni un lider european din punct de vedere al eficienţei de producţie, abilităţii de distribuţie, monitorizării, controlului şi dotării tehnologice a sistemului energetic naţional românesc”, Nelu Mihai, a declarat noul consilier onorific de la Ministerul Energiei.