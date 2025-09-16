search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Avertismentul unui economist despre riscul unei recesiuni: „Nu te poţi aştepta ca soluţiile să fie unele miraculoase”

0
0
Publicat:

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, avertizează că România nu are soluții miraculoase pentru a ieși din criza bugetară.

Ionuț Dumitru a vorbit despre riscul ca România să între în recesiune FOTO Arhivă
Ionuț Dumitru a vorbit despre riscul ca România să între în recesiune FOTO Arhivă

Ionuţ Dumitru a fost întrebat, marţi, la Digi24 dacă românii ar trebui să se aştepte în perioada următoare la noi creşteri de taxe, economistul spunând că în momentul de faţă trebuie văzut care este impactul pachetului fiscal 1, intrat în vigoare după 1 august.

„În momentul de faţă, trebuie să aşteptăm şi să vedem care este impactul pachetului fiscal numărul 1, cu măsuri care au intrat în vigoare după 1 august, creşterea de TVA, creşterea de accize, mai sunt ceva creşteri de taxe de la începutul anului viitor, impozitele pe proprietate, dar în esenţă, în momentul de faţă, cred că trebuie văzut care este impactul acestor măsuri implementate deja şi sperăm că efectele vor fi cele anticipate”, a afirmat Dumitru.

Economistul a adăugat că, „în mod normal”, n-ar trebui să se mai ia în discuţie, în perioada următoare, creşteri de taxe, în condiţiile în care au crescut deja „semnificativ” anumite taxe, mai ales în „zona cosnumului”, aşa încât ar trebui să fie suficiente măsurile luate pentru a aduce deficitul bugetar „în zona lui 6%”, aşa cum România şi-a asumat.

„În mod normal, în perioada următoare, n-ar trebui să mai luăm în discuţie creşteri de taxe, pentru că au crescut destul de semnificativ anumite taxe, în special în zona consumului, şi atunci trebuie să vezi care sunt efectele. Calculele arată că anul viitor, cu măsurile care s-au luat, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul budgetar în zona lui 6 %, aşa cum ar trebui, conform angajamentelor pe care România şi le-a asumat. Deci, nu ar trebui să ne gândim la creşteri sublimentare de taxe în momentul de faţă şi să vedem cum reacţionează economia la măsurile care s-au luat deja”, a declarat Ionuţ Dumitru.

Când se vor vedea efectele măsurilor luate

Economistul a explicat că efectele măsurilor luate se vor vedea „după ce se vor publica datele, la sfârşitul lunii octombrie”.

În legătură cu valoarea cea mai amre a inflaţiei în acest an, Ionuţ Dumitru a explicat că, potrivit prognozei BNR, spre exemplu, „se aşteaptă ca vârful să fie undeva septembrie - octombrie”, după care inflaţia îşi va relua „trendul descendent”, iar anul viitor ar trebui să fie o scădere „destul de rapidă” a inflaţiei, odată cu atenuarea efectelor creşterii de TVA.

„Sigur că pentru câteva luni de zile inflaţia va sta la un nivel destul de ridicat, probabil pe la 9 şi ceva, spre 10%. Cu datele pe care le avem acum, cu estimările pe care şi BNR le-a făcut, e cumva de anticipat că inflaţia se va domoli spre finalul anului şi, începând cu octombrie-noiembrie, să vedem o tendinţă dezinflationistă care iniţial va fi una moderată, după care se va accentua odată ce aşa-numitele efecte de bază îşi vor face simţit efectul, iar anul viitor ar trebui să avem o scădere destul de rapidă a inflaţiei odată ce efectele creşterii de TVA se vor atenua şi vor dispărea la un moment dat în inflaţie anuală”, a explicat economistul.

Citește și: Cafea tot mai scumpă, cacao aparent mai ieftină. Inflația alimentară nu dă semne de oprire

Întrebat dacă pentru anul 2027 ar putea fi scăzute taxele, Ionuţ Dumitru a răspuns: „Haideţi să vedem de la ce situaţie am plecat. Am plecat cu un deficit bugetar de 9 şi ceva la sută din PIB, 9,3% din PIB anul trecut, un feicit uriaş, cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Ca să ne dăm seama de cât de gravă este problema bugetară, trebuie să ne uităm şi la resursele pe care statul român le încasează. Când încasezi în jur de 28% din PIB, din taxe şi impozite şi peste asta faci un deficit de 9 şi ceva la sută, e ca şi cum lună de lună ai venituri de 100 şi te împrumuţi încă 30 şi ceva pentru a finanţa cheltuielile de 130 şi ceva. Aşa ceva nu poţi să susţii”, a afirmat Dumitru.

Ce spune despre recesiune

Economistul a precizat că situaţia cu bugetul este „foarte complicată”, iar „ecuaţia bugetară” este „extrem de complicată”.

„Nu te poţi aştepta ca soluţiile să fie unele miraculoase. Nu există soluţii miraculoase, trebuie să spunem oamenilor realitatea în care ne aflăm. Soluţiile sunt unele dureroase pentru societate în ansamblul ei, dar ele sunt obligatorii. Să ai o ajustare treptată a deficitului bugetar, nici să bruschezi economia să o împingi în recesiune, dar, în mod cert, când pleci de la un deficit bugetar atât de mare, unul uriaş, să nu ne ferim de acest termen, avem o cale lungă de parcurs în termeni de ajustare fiscală, dar cu măsuri bine cântărite şi implementate gradual şi raţional, cred că putem evita recesiunea şi putem să avem o însănătoşire a finanţelor publice, că de fapt despre asta este vorba, să readucem starea finanţelor publice într-o zonă pe care o putem susţine”, a argumentat Dumitru.

Potrivit economistului, la deficite de 9 şi ceva la sută, „pericolul este uriaş”.

„Datoria publică creşte extrem de repede, vedem că prognozele arată că, chiar şi cu un scenariu în care deficitul scade în anii următori, datoria publică continuă să crească. Asta va însemna o constrângere suplimentară pe care o vom avea în buget, pentru că o datorie publică mai mare înseamnă dobânzi la datoria publică mai mari care îngustează spaţiul bugetar. Pentru că, uitaţi-vă, cu dobânzile ne ducem în zona de 3% din PIB, eram pe la 1 şi ceva la sută din PIB acum câţiva ani de zile, ne ducem la 3% din PIB, ori cheltuiala cu dobânzile este o cheltuială obligatorie în buget, care îngustează şi mai mult spaţiul bugetar pe care îl aveam, care era inexistent, pentru că trebuie să reducem deficitul bugetar, dar dobânzi mai mari de plătit îţi împovărează şi mai mult situaţia în care te afli”, a mai spus Ionuţ Dumitru.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
stirileprotv.ro
image
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
gandul.ro
image
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Wooooooow! Ce a slăbit Andra! Ce superbisimă! Artista arată uluitor, după ce a dat jos mai bine de 10 kilograme: Ce bine arăți! Ai și întinerit
romaniatv.net
image
Toți studenții riscă să piardă reducerile la tren și metrou! Se cer măsuri urgente
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
velica jpg
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!