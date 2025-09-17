Video Șef din Ministerul Energiei, condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis. Este pensionar special, fost polițist în DNA și DGA

Fost agent și ofițer de poliție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției Generale Anticorupție, Constantin Bordeianu, ocupă în prezent funcția de director general al Direcției Generale Investiții. El a fost condamnat condamnat penal de două ori pentru conducere fără permis.

Conform hotărârii definitive nr. 1113 din 30 septembrie 2024 a Curții de Apel București prin care s-a menținut o decizie din aprilie același an a Judecătoriei Sectorului 1 Constantin Bordeianu a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale de 6.000 de lei pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de articolul 335 alin. 2 din Codul Penal.

Potrivit dezvăluirilor G4Media.ro, la data de 23 iunie 2021, în jurul orei 17:10, inculpatul a condus autoturismul marca Volkswagen Passat, cu nr. de înmatriculare (…) în Piața Universității, sector 1, București, având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat în perioada 28 mai 2021-26 iunie 2021, motivul reținerii permisului fiind nerespectarea unei reguli privind depășirea la data de 12 mai 2021.

„Inculpatul este integrat în societate, fiind pensionar (56 de ani, fost cadru militar) şi este la primul contact cu legea penală, a recunoscut comiterea faptei încă din primul moment, iar fapta sa nu presupune o gravitate crescută, nefiind urmarea unei rele-credinţe (…)”, a motivat la acea dată judecătorul.

De asemenea, Bordeianu a depus apel, cerând să se dispună renunţarea la aplicarea pedepsei întrucât „fapta este de o periculozitate redusă”. El a invocat că „pedeapsa ce i-a fost aplicată, respectiv amenda penală de 6.000 de lei, este excesivă, este egală cu valoarea unei pensii pe o lună, deşi inculpatul continuă să lucreze.”

Însă, Curtea de Apel a decis că „infracţiunea săvârşită nu prezintă o gravitate atât de redusă încât să justifice o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei. (…) stabilirea unei pedepse cu amenda penală, a cărei aplicare este amânată constituie oricum o soluţie blândă” și i-a respins apelul ca nefondat, sentința rămânând definitivă pe 30 septembrie 2024.

A condus din nou fără permis

Pe 28 martie 2025, Bordeianu a fost trimis din nou în judecată pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni la data de 13 octombrie 2021, dosarul penal fiind înregistrat la Judecătoria Sinaia.

În urmă cu două zile, prin decizia nr. 83 din 15 septembrie, și această instanță l-a găsit vinovat, condamnându-l la 4 luni de închisoare, decizia putând fi atacată cu apel.

Competul de judecată a contopit cele două pedepse rezultând pedeapsa de 4 luni închisoare și 6.000 lei amendă penală, cu amânarea aplicării pedepsei rezultante, termenul de supraveghere fiind de 2 ani de la data deciziei definitive din primul dosar.

Beneficiază de pensie specială

Potrivit sursei citate, Bordeianu a fost agent de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, iar între 2010 și 2017 ofițer de poliție în cadrul Direcției Generale Anticorupție, structură a Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

După pensionare, el a lucrat inițial la o firmă de pază și protecție deținută de Consiliul Local al Sectorului 3. De menționat că între 2023 și 2024 declarații de avere ale sale indică faptul că, pentru o perioadă, Bordeianu a ocupa un post de director în cadrul altei firme de stat – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A, la care a raportat pentru anul 2024 un venit de 184.214 lei (15.300 lei lunar).

În același document, Bordeianu a scris că în 2024 a încasat o pensie MAI de 163.740 lei (13.645 lei lunar).

În aprilie 2025, el a plecat din CNCIR și a revenit pe poziția de conducere de la Direcția de Investitii a Ministerului Energiei.