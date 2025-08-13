search
Ministerul Energiei anunță investiții record în energia eoliană și solară, cu prețuri cu până la 50% mai mici

Publicat:

România bate recordurile în energie verde: 2.751 MW din surse eoliene și solare au fost licitați în cadrul celei de-a doua runde a schemei Contracte pentru Diferență, cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR, la prețuri cu 50% mai mici decât cele maxime, anunță Ministerul Energiei. 

Ministerul Energiei a reușit să achiziționeze energie mai ieftină / Sursa foto: Agroexpert

Ministerul Energiei, împreună cu operatorul schemei Contracte pentru Diferență (CfD), CNTEE Transelectrica SA, anunță finalizarea evaluării în cadrul celei de-a doua licitații pentru Schema de ajutor de stat sub formă de CfD, destinată susținerii producției de energie electrică din surse regenerabile – energie eoliană onshore și energie solară fotovoltaică. 

„În această rundă de licitație, am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale. Depășirea obiectivului din PNRR demonstrează că România este un centru de dezvoltare a energiei curate, care atrage investiții transparente, bazate pe concurență reală. Prin mecanismul CfD, oferim stabilitate investitorilor și accelerăm tranziția energetică”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei. 

În urma analizei ofertelor financiare, 49 de solicitanți vor fi desemnați câștigători:

26 de solicitanți pentru proiecte de energie solară fotovoltaică, cu o capacitate totală de 1.488 MW;

23 de solicitanți pentru proiecte de energie eoliană onshore, cu o capacitate totală de 1.263 MW.   

Astfel, capacitatea totală rezultată – 2.751 MW – depășește cu peste 37% pragul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de 2.000 MW de capacitate sprijinită prin contracte pentru diferență, transmite instituția printr-un comunicat.

La ce prețuri s-a tranzacționat energia eoliană și solară pe MWh

 Rezultatele financiare medii estimate pentru această rundă sunt:  eolian onshore: 73,89 EUR/MWh; solar fotovoltaic: 40,35 EUR/MWh. 

Ce sunt Contractele pentru Diferență

Contractele pentru Diferență (CfD) sunt un mecanism de sprijin prin care producătorii de energie electrică primesc o garanție a unui preț stabil (preț de exercitare) pentru energia produsă, contribuind astfel la stimularea investițiilor în capacități noi din surse regenerabile și la stabilitatea pe termen lung a pieței de energie.

Prin implementarea acestui mecanism, România își consolidează poziția în rândul statelor membre care promovează în mod activ tranziția către energie curată, în acord cu obiectivele europene de reducere a emisiilor și creștere a ponderii regenerabilelor în mixul energetic.

