Luni, 11 August 2025
Adevărul
„Ceea ce face Grindeanu astăzi este dovada ultimă de nesimțire politică”. Un fost șef SIE îi aduce acuzații grave liderului PSD

Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a răbufnit împotriva lui Sorin Grindeanu, după ce PSD a respins modificarea Pilonului II de pensii și a condiționat participarea la ședințe de îndeplinirea unui set de cerințe.

Silviu Predoiu a răbufnit împotriva lui Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
Silviu Predoiu a răbufnit împotriva lui Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax

Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat şi mai mult luni, 11 august, după ce Partidul Social Democrat a respins propunerea de modificare a Pilonului II de pensii fără a oferi explicații detaliate. În plus, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său nu va mai lua parte la ședințele coaliției dacă nu vor fi respectate o serie de condiții..

Lista de cerințe prezentată de Grindeanu include: eliminarea privilegiilor, rezolvarea problemei pensiilor speciale, reforma administrației centrale, „curățarea” consiliilor de administrație, desființarea agențiilor considerate inutile și continuarea programului „Anghel Saligny”.

În acest context, printr-un mesaj publicat luni pe pagina sa Facebook, fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu, a reacționat dur, acuzându-l pe Sorin Grindeanu că a avut, în trecut, toate pârghiile pentru a pune în practică aceste măsuri, dar nu a făcut-o, astfel că poziţia sa actuală nu este decât o formă de ipocrizie şi „nesimţire politică”.

„Într-o demonstrație clasică de gravă amnezie politică, PSD anunță astăzi, prin vocea liderului interimar Sorin Grindeanu, un set de «condiții» fără de care nu ar mai fi dispus să revină la ședințele coaliției (ceva gen PNL-ul lui Ciucă în toamnă – ieșim din coaliție dar rămânem la guvernare ???): eliminarea privilegiilor, rezolvarea pensiilor speciale, reforma administrației centrale, curățarea consiliilor de administrație, desființarea agențiilor inutile și, desigur, continuarea programului «Anghel Saligny»”, şi-a început Silviu Predoiu tirada pe Facebook.

Fostul șef al SIE a subliniat că Sorin Grindeanu este un politician cu experiență, care a ocupat funcții-cheie ale statului, fiind de-a lungul timpului prim-ministru, viceprim-ministru, ministru al Transporturilor și al Comunicațiilor, ceea ce i-ar fi permis să facă reformele pe care astăzi le ridică la rang de condiții ultimative, fără să fie nevoie să le ceară altora.

„Realitatea lui Grindeanu, ca să nu merg chiar la începuturi, este ceva mai incomodă: din 2017, de la Guvernul Grindeanu (cel cu Ordonanța 13 a lui Dragnea), PSD a fost la guvernare, în diverse coaliții, vreme de 6 ani – din 2017 până în 2019, apoi din 2021 până astăzi – perioade în care a ocupat alternativ prima sau a doua poziție în executiv, ultima cu Marcel Ciolacu în rol de mare strateg politic. În tot acest timp, toate pârghiile pentru a aplica ceea ce acum prezintă drept precondiții erau deja în mâinile lor”, a punctat Silviu Predoiu.

„A avut cheia de la cămară în buzunar”

El a adăugat că Sorin Grindeanu nu doar că a fost „la masă” în luarea deciziilor, ci a avut „cheia de la cămară”, însă rezultatele au fost departe de promisiunile actuale.

„Câtă ipocrizie și cât tupeu îți trebuie să ameninți că nu mai rămâi la masă dacă nu se face reformă, când ani la rând ai fost nu doar la masă, ci și în bucătărie, cu cheia de la cămară în buzunar? Și când tot ce ai reușit să scoți la final a fost doar cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană?”, a întrebat retoric Silviu Predoiu.

Predoiu a încheiat mesajul afirmând că actuala atitudine a liderului PSD este „dovada ultimă de nesimțire politică”.

„Ceea ce face Grindeanu astăzi este dovada ultimă de nesimțire politică: să te prezinți drept garantul soluțiilor pentru problemele pe care chiar tu le-ai creat, amplificat, întreținut și protejat.

Și atunci revine întrebarea – de ce așteptăm noi soluții de ieșire din criză tocmai de la cei care, din lipsă de inteligență, de cunoaștere, de profesionalism, din ticăloșie, au creat-o?”, şi-a încheiat Silviu Predoiu mesajul dur pe Facebook.

Politică

