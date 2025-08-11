PSD respinge, fără explicații clare, forma actuală a proiectului de modificare a Pilonului II de pensii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 11 august, că partidul nu susține actuala formă a proiectului privind modificarea Pilonului II de pensii.

„În mod clar, despre Pilonul 2, legea în forma actuală nu e o formă care să fie susţinută de către PSD”, a afirmat Grindeanu, precizând că formațiunea va analiza subiectul doar după ce vor fi îndeplinite primele două condiții pentru revenirea în coaliția de guvernare: reducerea privilegiilor și prioritizarea investițiilor, pe baza unei discuții clare privind bugetul și rectificarea bugetară.

Guvernul pregătește schimbări majore în sistemul pensiilor private. Printre propuneri se numără și limitarea retragerii integrale a contribuțiilor acumulate: beneficiarii ar putea solicita doar 25% din suma totală, restul urmând să fie plătit în tranșe lunare.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Condițiile PSD pentru a rămâne la Guvernare

PSD a decis, în unanimitate, condiții ferme pentru a continua parteneriatul de guvernare. Surse din cadrul partidului spun că social democrații revin la masa coaliției după adoptarea pachetului de reformă a administrației centrale – care prevede reducerea consiliilor de administrație, eliminarea privilegiilor și desființarea agențiilor și sinecurilor.

În plus, Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte situația bugetară pentru a asigura finanțarea marilor proiecte de infrastructură, a PNRR și a proiectelor locale, dezvăluie surse din partid.

PSD vrea să fie consultat în deciziile majore, liderii partidului fiind nemulțumiți că măsurile fiscale din pachetul 2 au fost anunțate de Bolojan fără ca ministerele PSD să fie implicate.