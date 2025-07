Ședință în coaliție pe tema „Anghel Saligny”. Bolojan anunță că bugetul a fost deja epuizat, dar PSD insistă pentru continuarea investițiilor

Liderii Coaliției s-au reunit miercuri dimineață într-o nouă ședință în care a fost dezbătut subiectul investițiilor din programul Anghel Saligny. Între altele, a fost discutată și procesul decizional în coaliție, în contextul în care social-democrații au acuzat o comunicare deficitară la vârful Executivului.

„În momentul de faţă, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de «Anghel Saligny» practic este epuizat. Deci cele 10 miliarde de lei cât reprezenta bugetul acestui program pe anul acesta sunt epuizate. În condiţiile în care, în primele şase luni, am încasat mai puţin decât ne-am propus şi am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanței, pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive, pentru că nu mai avem spațiu fiscal”, anunța premierul Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută marți la Palatul Victoria.

Cu toate astea, liderii coaliției s-au reunit miercuri, 30 iulie, într-o nouă ședință a coaliției, unde au repus pe masă subiectul investițiilor din programul Anghel Saligny.

Potrivit unor surse din coaliție, citate de Digi24, toată lumea așteaptă totuși rectificarea bugetară, atunci când vor fi disponibile datele cu privire la banii care pot fi alocați în continuare acestui program.

Un alt aspect important discutat în coaliție și subliniat în spațiul public este modalitatea de luare a deciziilor, în condițiile în care social-democrații au criticat public abordarea conducerii Executivului și au acuzat o comunicare deficitară din această direcție.

PSD a avut luni o ședință cu liderii de CJ din țară ai partidului, iar șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că proiectele din Anghel Saligny sunt o linie roșie pentru partidul său.

Sorin Grindeanu anunța atunci că premierul Ilie Bolojan va avea miercuri o întâlnire cu toți șefii de Consilii Județene în cadrul UNCJR.

Săptămâna trecută, liderii coaliției s-au reunit pentru stabilirea măsurilor din cel de-al doilea pachet fiscal, care trebuia să fie gata până la finalul lunii iulie. Termenul a fost însă amânat pentru mijlocul lunii august. Noul termen ar urma să asigure timpul necesar pentru realizarea unei analize asupra proiectelor din Anghel Saligny. Potrivit informațiilor furnizate de șeful PSD, Ministerul Dezvoltării analizează proiect cu proiect alături de liderii de CJ, iar PSD va înainta propuneri pentru toate județele, indiferent dacă are sau nu conducerea CJ-urilor.