Luni, 11 August 2025
Robert Cazanciuc despre viitorul PSD. Dacă Titus Corlățean nu reușește, sfârșitul partidului e iminent. „Întregul proiect social-democrat din România va eşua”

Publicat:

Robert Cazanciuc îl susține pe Titus Corlățean la șefia PSD. Cazanciuc mai spune că acesta reprezintă ultima șansă pentru partid de a-și recâștiga încrederea publică. Acesta avertizează că, dacă proiectul politic al lui Corlățean nu va avea succes, întreaga costrucție social-democrată va eșua. 

Cazanciuc îl susține pe Titus Corlățean la șefia Partidului Social Democrat / Sursa foto: News.ro
Cazanciuc îl susține pe Titus Corlățean la șefia Partidului Social Democrat / Sursa foto: News.ro

Senatorul Robert Cazanciuc îl susține puternic pe Titus Corlățean în cursa pentru președinția PSD, subliniind că succesul acestuia este crucial pentru salvarea partidului. Cazanciuc avertizează că viitorul PSD depinde de rezultatul acestui congres, considerat „ultima șansă” pentru formațiunea social-democrată.

„Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi folosesc mai bine pregătirea şi experienţa în slujba ţării. Astfel, am decis să mă alătur PSD şi unei echipe care la acea vreme avea capacitatea şi calităţile de a schimba în bine drumul României, ceea ce s-a şi întâmplat. M-a bucurat vestea că Titus Corlăţean, colegul şi prietenul meu din Senat, şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlăţean şi cred în forţa şi dorinţa sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroşi, fideli principiilor social-democrate şi cu viziuni de succes pentru România”, a scris Cazanciuc, luni, pe Facebook.

Cazanciuc vrea să se alăture echipei lui Corlățean

„Cred că am dovedit prin toată cariera mea publică, trecând prin toate cele trei puteri ale statului, că am adus, prin proiectele mele, nenumărate beneficii României şi românilor. Şi intenţionez să contribui în continuare la dezvoltarea ţării şi la bunăstarea naţiunii”, a menţionat Robert Cazanciuc.

Senatorul Robert Cazanciuc a transmis un mesaj video în care și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Titus Corlățean la președinția PSD, subliniind importanța acestui moment pentru partid.

„Cred că este ştirea verii: Titus Corlăţean candidează la şefia PSD. Românii vor să creadă din nou în oameni politici, în oameni competenţi, în oameni serioşi, în oameni dedicaţi în mod real cetăţii, în oameni autentici. Titus Corlăţean este un om autentic. Cred că este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români. Într-un mediu extrem de complicat, Titus Corlăţean îl văd că este un autentic, îl văd că îşi dedică întreaga activitate bunului mers al cetăţii. Cred că este Congresul ultimei şanse a PSD”, a transmis Cazanciuc, într-un mesaj video.

Scenariu sumbru pentru PSD. Ar putea să eșueze construcția social-democrată

„Dacă vrem, oameni buni, ca statul român să aibă grijă de educaţie, de sănătate, de oameni în vârstă, cred că trebuie să avem un pilon social-democrat autentic, nu unul de mucava. Voi pune în slujba lui cei 30 de ani de carieră publică şi voi pleda pentru ca Titus Corlăţean să poată câştiga şefia PSD într-un congres în care toată lumea să fie conştientă că este singura şansă şi doar împreună putem câştiga”, a evidenţiat Robert Cazanciuc.

Titus Corlățean a anunțat că va candida la șefia PSD

  Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia Partidului Social Democrat, deoarece formațiunea politică trebuie să fie condusă de „oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

Întrebat duminică seară dacă are intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, Titus Corlățean a răspuns afirmativ. 

Titus Corlățean anunță că va candida la șefia PSD. „Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul”  

