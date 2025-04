„Și se spune că eu sunt singurul securist din sala asta”. Afirmația lui Silviu Predoiu care a stârnit controverse

Dezbaterea de marți-seara organizată de televiziunea publică, la care au fost invitați toți cei 11 candidați din cursa pentru Alegerile Prezidențiale 2025, a avut și momente intens dezbătute ulterior. A atras atenția o afirmație a fostului adjunct al SIE.

Formatul dezbaterii organizate de Televiziunea Română a presupus, printre altele, ca fiecare dintre cei zece candidați prezenți să meargă într-o „cameră de gestionare a situațiilor de urgență”, unde să extragă dintr-un bol un bilețel cu o formulă-cheie pe baza căreia jurnalistul Adelin Petrișor le adresa o întrebare.

În drum spre zona în care TVR a amplasat „camera”, jurnalistul a schimbat cu Silviu Predoiu, candidatul Partidului Liga Acţiunii Naţionale (P.L.A.N.), câteva cuvinte. „Dacă ne mai jucam mult cu dreptul la replică ajungeam în turul doi”, a afirmat Adelin Petrișor, comentând astfel o rundă intensă de întrebări și răspunsuri între candidații Crin Antonescu și Nicușor Dan, care tocmai se încheiase. „Și se spune că sunt singurul securist de aici”, a afirmat atunci Silviu Predoiu. „Dumneavoastră știți mai bine, că ați avut acces la...”, a spus jurnalistul. „Dar aveți voie să vorbiți despre asta?”, a mai întrebat Adelin Petrișor, după care, fără a-i răspunde, fostul șef din Serviciul Informații Externe a extras biletul pentru a-i fi adresată întrebarea.

Momentul „ar fi trebuit să ridice foarte multe sprâncene”, este de părere sociologul Vladimir Ionaș, care într-o analiză pentru „Adevărul” a punctat momentele importante din confruntarea celor zece candidați . Acesta consideră afirmația lui Silviu Predoiu „extrem de interesantă, pe care nu am văzut să o dezbată nimeni ulterior”.

Silviu Predoiu a declarat recent, în emisiunea „Insider politic” de la Prima TV, despre teoria conform căreia candidatul calificat anul trecut în turul al doilea al prezidențialelor, Călin Georgescu, ar fi „creația” rezerviștilor din serviciile secrete, că nu crede că aceasta este valabilă, explicând că voturile pro-Georgescu venite din tabăra rezerviștilor ar fi de fapt voturi anti-Ciolacu. Predoiu a spus că nu crede că Georgescu ar fi fost racolat de serviciile secrete: „Nu cred și, teoretic, ar fi trebuit să aud cât am fost activ, că nu e o creație pe genunchi. Eu nu cred în această creație, în această variantă”.

Silviu Predoiu a făcut, marți-seara, și alte afirmații care au atras atenția.

Solicitat să răspundă care sunt cele trei personalități importante, din afara țării, la care ar apela dacă ar trebui să rezolve o problemă importantă pentru țară, fostul adjunct al SIE i-a indicat pe șeful Comisiei Europene, pe preşedintele SUA - Donald Trump şi pe liderul Turciei - Recep Tayyip Erdogan. „Nu ar fi rău să avem în agendă ca preşedinte şi telefonul preşedintelui Chinei”, a adăugat candidatul.

La întrebarea pe care i-a adresat-o Adelin Petrișor – Sunteți președintele României și americanii vă spun că vor să aducă în România, la Kogălniceanu, că tot tot vorbim mult despre baza asta NATO care o să fie una dintre cele mai mari din Europa, vor să aducă bombe nucleare tactice. (...) Ce ați face? - , Predoiu a răspuns: „Există aliați care solicită în prezent să fie detașate pe teritoriul lor arme tactice nucleare. Poziția mea ar fi reținută. Poziția mea. Decizia ar trebui să fie luată în CSAT, unde președintele are un singur vot, care este egal cu al oricărui alt membru din CSAT, dar poziția mea ar împotrivă. Mi se pare că nu aceasta este calea pentru a ne asigura stabilitatea și siguranța. Vedem că state mari puteri nucleare sunt amenințate în permanență în diferite feluri. Nu că n-ar merita. Cu ce ne-ar ajuta în acest moment arme nucleare? Ne-ar transforma într-o țintă suplimentară. Nu cred că ar fi o garanție de securitate. Garanția de securitate o reprezintă forțele armate ale României”, a spus Predoiu.

Și alte declarații ale lui Predoiu făcute în ultima vreme au trezit interes. În cadrul unui podcast a spus, vorbind despre comunism, că „trăind timpurile acelea, nimeni nu era frământat”. O altă declarație a sa, în care afirma că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a creat un risc nuclear pentru toți aliații săi, fără consimțământul acestora, ordonând un atac asupra Regiunii Kursk din Rusia, a fost preluată de agenția rusă Tass.

Silviu Predoiu s-a înscris și în 2024 în cursa pentru Cotroceni, ocupând ultimul loc, cu 0,12% din voturi.