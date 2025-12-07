Ce spun experții despre rezultatul la alegerile din București care ar putea schimba raportul de forțe în coaliție

Analiștii politici au prezentat situația alegerilor din Capitală, acolo unde se luptă pentru poziția de primar general cei trei candidați ai coaliției de guvernare. În funcție de rezultat, scrutinul de astăzi ar putea aduce și costuri neașteptate.

Sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP, a precizat într-o postare pe Facebook că „iarna începe să fie ca vara”, referindu-se la comparația prezenței la urne față de scrutinul de anul trecut.

„Surprize? Dacă faptul ca va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, nicio surpriză! Restul e cancan”, a susținut sociologul.

Analistul politic Cirstian Hrițuc a avut o referire la unul dintre candidați. „USR face astăzi cam ce făcea și face PSD: aceeași manipulare ieftină. O să se vadă foarte clar la ora 21. Când ești pe locul 4, rămâi pe locul 4, iar scorul va spune tot. Nu înjurați. Așteptați să vedeți scorul de la 21 și, după aceea, intrați să vedeți propaganda USR de azi, de pe conturile mai-marilor de acolo. Jenant”.

Efectele unei prezențe reduse

El a susținut într-o analiză pentru Adevărul că prezența redusă la urne poate să reprezinte un dezvantaj pentru toți candidații. „Prezența redusă nu poți să spui neapărat că nu afectează pe nimeni până nu știi rezultatele. E clar că poate să-i dezavantajeze pe toți, nu există cazul în care absentează doar de la unul și ceilalți beneficiază. (...) Eu cred că electoratul din partea a doua a zilei va consfinți un primar de dreapta, să-i spunem așa. Și cred că cel care va fi avantajat de ieșirea electoratului de seară, în special al tinerilor, este Ciceală”, a afirmat Cristian Hrițuc.

Sociologul Marius Pieleanu a explicat la Antena 3 CNN că primele ore ale alegerilor au adus cinci candidați în față: „Candidatul 1, 2, 3, 4 și 5. Între candidatul 1 și candidatul 2 există o semnificativă diferență. Între candidații 2, 3 și 4 există egalitate statistică sau marjă de eroare. Al cincilea candidat înregistrează un scor important mai mare decât cele pe care le înregistrase în sondaje”.

Costurile rezultatelor din Capitală

Un alt analist estimează costuri bune și costuri mai puțin bune ale alegerilor din Capitală: „Dacă va câștiga candidata susținută de către AUR, astăzi s-ar putea chiar să vedem o relansare a discuției despre alegerile primarilor în două tururi, dar în acel caz vom discuta foarte serios, dacă se va rupe sau nu Coaliția”, a explicat expertul în comunicare Radu Delicote la același post de televiziune.

Potrivit acestuia, „pentru PSD, în funcție de rezultat, s-ar putea să vedem cum se schimbă acest raport de forțe în coaliție, cel puțin Sorin Grindeanu, pentru o perioadă relativ medie de timp, să încerce să dea agenda cu anumite subiecte”.

Bucureștenii își aleg, duminică, 7 decembrie, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.

Primele rezultate vor fi publicate la 21.00.