search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ce spun experții despre rezultatul la alegerile din București care ar putea schimba raportul de forțe în coaliție

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Analiștii politici au prezentat situația alegerilor din Capitală, acolo unde se luptă pentru poziția de primar general cei trei candidați ai coaliției de guvernare. În funcție de rezultat, scrutinul de astăzi ar putea aduce și costuri neașteptate. 

FOTO Colaj
FOTO Colaj

Sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP, a precizat într-o postare pe Facebook că „iarna începe să fie ca vara”, referindu-se la comparația prezenței la urne față de scrutinul de anul trecut. 

Surprize? Dacă faptul ca va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, nicio surpriză! Restul e cancan”, a susținut sociologul.

Analistul politic Cirstian Hrițuc a avut o referire la unul dintre candidați. „USR face astăzi cam ce făcea și face PSD: aceeași manipulare ieftină. O să se vadă foarte clar la ora 21. Când ești pe locul 4, rămâi pe locul 4, iar scorul va spune tot. Nu înjurați. Așteptați să vedeți scorul de la 21 și, după aceea, intrați să vedeți propaganda USR de azi, de pe conturile mai-marilor de acolo. Jenant”. 

Efectele unei prezențe reduse

El a susținut într-o analiză pentru Adevărul că prezența redusă la urne poate să reprezinte un dezvantaj pentru toți candidații. „Prezența redusă nu poți să spui neapărat că nu afectează pe nimeni până nu știi rezultatele. E clar că poate să-i dezavantajeze pe toți, nu există cazul în care absentează doar de la unul și ceilalți beneficiază. (...) Eu cred că electoratul din partea a doua a zilei va consfinți un primar de dreapta, să-i spunem așa. Și cred că cel care va fi avantajat de ieșirea electoratului de seară, în special al tinerilor, este Ciceală”, a afirmat Cristian Hrițuc.

Sociologul Marius Pieleanu a explicat la Antena 3 CNN că primele ore ale alegerilor au adus cinci candidați în față: „Candidatul 1, 2, 3, 4 și 5. Între candidatul 1 și candidatul 2 există o semnificativă diferență. Între candidații 2, 3 și 4 există egalitate statistică sau marjă de eroare. Al cincilea candidat înregistrează un scor important mai mare decât cele pe care le înregistrase în sondaje”. 

Costurile rezultatelor din Capitală 

Un alt analist estimează costuri bune și costuri mai puțin bune ale alegerilor din Capitală: „Dacă va câștiga candidata susținută de către AUR, astăzi s-ar putea chiar să vedem o relansare a discuției despre alegerile primarilor în două tururi, dar în acel caz vom discuta foarte serios, dacă se va rupe sau nu Coaliția”, a explicat expertul în comunicare Radu Delicote la același post de televiziune.  

Potrivit acestuia, „pentru PSD, în funcție de rezultat, s-ar putea să vedem cum se schimbă acest raport de forțe în coaliție, cel puțin Sorin Grindeanu, pentru o perioadă relativ medie de timp, să încerce să dea agenda cu anumite subiecte”. 

Bucureștenii își aleg, duminică, 7 decembrie, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.

Primele rezultate vor fi publicate la 21.00

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
digi24.ro
image
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
stirileprotv.ro
image
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
gandul.ro
image
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
mediafax.ro
image
Polymarket are deja câștigătorul alegerilor din Capitală. Diferență uriașă între primii doi clasați
fanatik.ro
image
Ucrainenii sunt îngroziți de nebunia lui Putin, care trimite fără oprire noi soldați pe front: „Dacă noi avem trei oameni, ei au 30”
libertatea.ro
image
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
cancan.ro
image
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
prosport.ro
image
Cât de sărată trebuie să fie, de fapt, apa în care fierbi pastele. Greșeala pe care o fac mulți, corectată de bucătarii italieni
playtech.ro
image
Polymarket are deja câștigătorul alegerilor din Capitală. Diferență uriașă între primii doi clasați
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Job pentru români! Salariu de 3.300 €/ lunar, mașină de serviciu și cazare gratuită
mediaflux.ro
image
De ce nu a fost penalizat Lando Norris în cel mai controversat moment de la Abu Dhabi
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă