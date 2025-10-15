Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultima ședință a coaliției. Social-democrații au părăsit discuțiile după un nou scandal

Ies la iveală tot mai multe informații din ședința coaliției de guvernare de marți, 14 octombrie. Liderii PSD au plecat înaintea finalizării discuțiile, iar plângerea penală depusă de un membru USR a încins discuțiile.

De data asta un demers al unui membru USR a fost cel care a aprins scandalul în ședința coaliției de guvernare, miercuri, 14 octombrie.

Ministrul de Interne, liberalul Cătălin Predoiu, a adus reproșuri USR-iștilor, în special lui Dominic Fritz, pentru plângerea penală pe care a depus-o un parlamentar USR împotriva Guvernului și a premierului, pentru lipsa organizării alegerilor, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

Plângerea a fost depusă de Emanuel Ungureanu, pentru a obliga Executivul să organizeze alegeri parțiale.

Atunci când a fost pus pe masă subiectul organizării alegerilor parțiale în București, aceasta fiind ultima săptămână în care Guvernul poate adopta o decizie pentru organizarea anul acesta, liderii PSD au părăsit ședința.

Pe subiectul reformei administrației publice locale, restantă de aproximativ 2 luni, PSD condiționează reforma administrației locale de includerea măsurilor de susținere a economiei, propuse de partid.