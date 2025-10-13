search
Amânarea alegerilor din Capitală, între argumente tehnice și calcule de partid. „Riscă să arunce în aer majoritatea parlamentară”

În condițiile în care coaliția este departe de a lua o decizie cu privire la alegerile parțiale din Capitală, acestea ar putea fi organizate abia anul viitor, adică la luni distanță față de termenul indicat de lege. Amânarea aduce unele avantaje, însă nu pentru toată lumea.

Termenul de 90 de zile pentru organizarea alegerilor parțiale a fost depășit, iar Guvernul și Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că au omis să își îndeplinească îndatoririle legale. Alexandru Pânişoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru şi Asociaţia "Dreptul Urbanismului" cer instanţei, într-o acţiune depusă la Curtea de Apel Bucureşti, să oblige Guvernul să emită de îndată hotărârea privind organizarea alegerilor pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti.

Premierul Ilie Bolojan anunța recent că în acest an nu mai pot fi organizate alegeri în Capitală, dacă săptămâna acesta nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens. O astfel de hotărâre necesită însă un consens în coaliție, care este departe de a fi găsit. „În coaliție lucrurile au o anumită dinamică. Nu e ușor să menții coerența și solidaritatea unei coaliții de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenția lui la electorat, la ceea ce a spus în ultima perioadă. Și atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară”, argumentează premierul într-o discuție la B1 TV.

Măr de discordie în coaliție

Organizarea alegerilor din Capitală a aprins numeroase discuții în coaliție, în ultimele luni. USR a acuzat de mai multe ori că social-democrații împing alegerile spre anul viitor în interes propriu. „Alegerile nu se fac în funcție de candidați, ci la termenul lor fix, iar apoi partidele decid candidații. Întreaga discuție care condiționează organizarea alegerilor de un anumit mod de a candida e în afara legii”, spune Cătălin Drulă, candidatul anunțat deja de USR. 

Candidatura fostului lider USR ar putea dezavantaja însă PNL, în cazul unei candidaturi unice. Cifrele din sondaje indică că liberalii ar putea aduce un candidat mai puternic, pe Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6. Potrivit unui sondaj INSCOP, realizat la comanda PNL, acesta s-ar clasa în cursa pentru Capitală pe locul doi, după Daniel Băluță (PSD), cu 23%, mai puțin cu trei procente față de candidatul PSD.

Cine câștigă și cine pierde de pe urma amânării

Câștigătorii amânării alegerilor sunt mai mulți, nu doar PSD, ci chiar și premierul Ilie Bolojan, explică politologul Cristian Pîrvulescu pentru „Adevărul”. Acesta indică în aceeași măsură și dezavantaje, însă pentru mai puțini actori:

„În primul rând, Ilie Bolojan însuși. Adică problema alegerilor generează dificultăți în coaliție și riscă să arunce în aer majoritatea parlamentară dacă se realizează o coaliție USR-PNL. (...) Deci, pe de-o parte, prim-ministrul însuși, pentru că, având în vedere stilul său, ar fi făcut presiuni ca acestea să se realizeze până acum. Pe de altă parte, partidele din coaliție, PSD în primul rând, pentru că, nu-i așa, câștigă timp și câștigă și imagine, mai ales înaintea Congresului care se va organiza cândva (zvonurile spun la sfârșitul lunii octombrie).

Și PNL și USR au timp să evalueze mai bine candidaturile și strategiile. Altfel spus, vor decide să forțeze ieșirea PSD-ului de la guvernare sau nu. Pentru că decizia pe care o vor lua în legătură cu un candidat unic - care vizează strategia partidului pe termen mediu - un succes al unui candidat unic ar putea duce la apariția unui partid unic, prin fuziune sau prin asocierea celor două partide. Una din probleme este cum se va poziționa față de președinte, dacă va deveni un partid prezidențial. Eventualul eșec al lui Bolojan ar putea apropia PNL-ul de Nicușor Dan. Și atunci poate că privim prezența la Cotroceni a lui Ludovic Orban și din perspectiva unei strategii de partid pe termen mediu, nu imediat.

Deci sunt multe necunoscute și mulți care pot trage un folos din această amânare, dar în primul rând Bolojan, pentru că PSD nu va accepta un candidat unic al PNL-USR, iar PNL și USR vor încerca să riște să aibă un candidat unic, nu vor să fie înfrânți de PSD, pentru că atunci raporturile din interiorul guvernării se schimbă. Și atunci se amână. Amânarea este un câștig pe termen scurt. Pe termen mediu depinde de cine va câștiga în final Primăria București. (..) Și AUR poate să câștige. Pe de-o parte atacând întârzierea și vorbind de frica partidelor de o confruntare cu poporul. (...) În mai mare măsură pierde PNL-ul decât USR și PSD. Poate să fie PNL și nu Bolojan un pierzător”, explică politologul Cristian Pîrvulescu pentru „Adevărul”.

Alegeri nu vor fi doar în București, ci în mai multe administrații locale, printre care și CJ Buzău, unde candidat ar fi chiar Marcel Ciolacu.

Organizarea mai rapidă a alegerilor este benefică pentru Capitală, dând legitimitate primarului, subliniază sociologul Remus Ștefureac pentru „Adevărul”. 

„Dacă suntem în situația în care fiecare partid are propriul candidat, nu cred că este cineva dezavantajat de amânarea alegerilor, cel mult un candidat cu șanse mici al AUR. (...) AUR nu cred că are vreo șansă realistă să câștige alegeri în București. Scorul lor în București este mult sub cel național”, explică acesta. 

Miza poate fi legată de planificarea candidaturilor partidelor aflate la guvernare, indică sociologul, arătând totodată că tot pentru acestea apar probleme: „Cu cât se întârzie momentul, cu atât va fi mai complicat pentru candidații partidelor aflate la guvernare”.

Politică

