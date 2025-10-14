search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
„Guvernare fără PSD nu se poate". Olguța pune presiune pe Bolojan: „Ne retragem din Coaliție dacă propunerile noastre nu trec"

Publicat:

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova, a amenințat cu retragerea PSD de la guvernare dacă proiectele partidului nu vor fi acceptate la nivelul coaliției.

Olguța Vasilescu/FOTO: Gov.ro
Olguța Vasilescu/FOTO: Gov.ro

„Dau șanse mari acestei coaliții să reziste, păi nu există altă variantă. Discutăm în contradictoriu pentru că noi avem niște teme pe care vrem să le punem în aplicare, așa cum a fost această relansare economică pe care noi o propunem. Nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație.

În cazul în care propunerile noastre nu vor trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Vedeți, acesta este scopul unei coaliții: să vină mai multe idei, mai cedează unul, mai cedează altul și rămân cele mai bune idei”, a declarat primarul Craiovei pentru Antena 3 CNN.

De asemenea, aceasta a afirmat că PSD se va retrage de la guvernare dacă premierul Ilie Bolojan nu acceptă propunerile partidului pentru pachetul 3.

„Poate să fie acest pachet 3. Dacă nu sunt prinse și măsurile de relansare economică pe care noi le dorim, vă dați seama că în acel moment este o problemă cu coaliția.

Dacă domnul Bolojan va accepta și propunerile noastre, atunci va rămâne premier, în caz contrar partidul se va retrage de la guvernare. Acum depinde ce își doresc, dar guvernare fără PSD nu se poate, nici de o parte, nici de alta.

Să știți că toate declarațiile noastre nu au nicio legătură cu Congresul. Veți vedea că noi aceleași declarații le vom avea și după Congres, la fel cum avem și acum (...) Eu mă aștept la un Congres lin la PSD, avem un singur candidat”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Politică

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
Ultimele știri
