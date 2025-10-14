Liderii Coaliției au ajuns la un acord privind concedierile din primării și ministere SURSE

Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles în privința modului în care vor fi făcute concedierile din primării și ministere.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, variantele decise vor fi anunțate în momentul în care Coaliția își va asuma viitorul pachet de măsuri pentru relansarea economiei. Așadar, în primării vor fi concediați 10% dintre angajați. Primarii au libertatea de face reducerile de personal, ceea ce înseamnă că în unele administrații locale vor putea fi dați mai mulți oameni afară, iar in cele cu puțini angajați, pot fi tăiate cheltuielile.

În privința restructurărilor din ministere, pe masa liderilor Coaliției au fost două variante luate în calcul.

Prima variantă presupune o reducere de 20% a angajaților, justificată de faptul că în ministere sunt de 4 ori mai multi angajați decât în Primării.

A doua variantă: o reducere de personal cu 10%, la fel ca cazul în Primăriilor.

Surse din Coaliție spun că liderii partidelor de la guvernare au decis să meargă pe varianta nr. 2, adică o reducere de 10% a numărului de funcționari publici.

Și în acest caz, miniștrii vor avea libertatea de a-și alcătui cum vor viitoarea schemă de personal și ce reduceri de cheltuieli să facă.

Marți, liderii Coaliției s-au reunit pentru a discuta, printre altele, despre organizarea alegerilor în Capitală și reforma administrației publice.

Coaliția s-a poticnit în ultimele luni în discuțiile privind reforma administrației locale, o restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare.

Pe masa discuțiilor au ajuns mai multe scenarii, de la reduceri de personal cu 10%, soluție propusă de premierul Ilie Bolojan, la reducerea cheltuielilor cu 10%, variantă susținută de PSD.