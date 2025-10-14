search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Liderii Coaliției au ajuns la un acord privind concedierile din primării și ministere SURSE

0
0
Publicat:

Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles în privința modului în care vor fi făcute concedierile din primării și ministere.

FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

Potrivit surselor Antena 3 CNN, variantele decise vor fi anunțate în momentul în care Coaliția își va asuma viitorul pachet de măsuri pentru relansarea economiei. Așadar, în primării vor fi concediați 10% dintre angajați. Primarii au libertatea de face reducerile de personal, ceea ce înseamnă că în unele administrații locale vor putea fi dați mai mulți oameni afară, iar in cele cu puțini angajați, pot fi tăiate cheltuielile.

În privința restructurărilor din ministere, pe masa liderilor Coaliției au fost două variante luate în calcul.

Prima variantă presupune o reducere de 20% a angajaților, justificată de faptul că în ministere sunt de 4 ori mai multi angajați decât în Primării.

A doua variantă: o reducere de personal cu 10%, la fel ca cazul în Primăriilor.

Surse din Coaliție spun că liderii partidelor de la guvernare au decis să meargă pe varianta nr. 2, adică o reducere de 10% a numărului de funcționari publici.

Și în acest caz, miniștrii vor avea libertatea de a-și alcătui cum vor viitoarea schemă de personal și ce reduceri de cheltuieli să facă.

Marți, liderii Coaliției s-au reunit pentru a discuta, printre altele, despre organizarea alegerilor în Capitală și reforma administrației publice.

Coaliția s-a poticnit în ultimele luni în discuțiile privind reforma administrației locale, o restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare. 

Pe masa discuțiilor au ajuns mai multe scenarii, de la reduceri de personal cu 10%, soluție propusă de premierul Ilie Bolojan, la reducerea cheltuielilor cu 10%, variantă susținută de PSD. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit
gandul.ro
image
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
playtech.ro
image
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Prevederi noi la pensiile private. Proiectul, adoptat în comisiile din Parlament
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte jpeg
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”