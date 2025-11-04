Ce notă dă Grindeanu relației cu Bolojan. „Nu suntem prieteni”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan.

Liderul social democrat Sorin Grindeanu a vorbit marți seara, la Antena 3, despre subiectele politice ale momentului, fiind întrebat și despre relația sa cu premierul Ilie Bolojan.

”Relația cu Bolojan nu a fost una de prietenie, ci una între parteneri. Fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere și să-l argumenteze. Relația este într-o zonă de trecere, de notă mediocră, 6-7”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD consideră că este obligatoriu ca din pachetul trei de măsuri cu care Guvernul dorește să își angajeze răspunderea în Parlament să fie incluse și măsuri de relansare economică.

„S-a discutat prea mult în această perioadă despre tăieri, s-au ridicat taxele, nivelul taxelor în România, nu s-a venit și cu măsuri de impulsionare a economiei. Acest lucru a speriat, acest lucru, din ce pare, a contractat consumul”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă e de acord cu afirmația că sub conducerea guvernului Bolojan a scăzut nivelul de trai al populației, Grindeanu a spus: „Da. Nu sună comod. Dar nici nu pot să spun că fugim de răspundere. PSD-ul este parte a acestei guvernări. PSD-ul încearcă de fiecare dată să vină să corecteze o parte din aceste măsuri”.